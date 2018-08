't Hof van Commerce in 5 uur uitverkocht: extra concert gepland 01 september 2018

Het eerder deze week aangekondigde concert van 't Hof Van Commerce op vrijdag 4 januari 2019 is in amper vijf uur uitverkocht. De 650 tickets vlogen in een recordtempo de deur uit. Op de wachtlijst prijkten meteen enkele honderden fans. "Daarom zijn we ook blij dat we een tweede concert in De Leest kunnen aankondigen en dat op donderdag 3 januari om 20 uur", vertelt cultuurconsulent Geerwin Vandekerckhove. "Bij de verkoop van het eerste concert plaatsten veel mensen zich op de wachtlijst. Deze wordt momenteel verwerkt en krijgt voorrang op de tickets voor dit extra concert."





De rest van de tickets gaan op maandag 10 september vanaf 10 uur in verkoop via de webshop van www.deleest.be. (VDI)