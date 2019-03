‘t Damberd uit de bol voor paralympisch medaillewinnaar Christof Swaenepoel CDR

De emoties laaiden hoog op zondagmiddag in café ’t Damberd in Izegem. In het grootste geheim hadden de zaakvoerders Elly Ensink en Johan Vroman een feestje gepland ter ere van Stadenaar Christof Swaenepoel. Op de Special Olympics World Games in Abu Dhabi behaalde hij brons in het tafeltennissen enkelspel. In het dubbelspel grepen hij en dubbelpartner Siska Herman net naast het podium. “We waren eerst een ijsje gaan eten naar het Rhodesgoed toen mama op de terugweg plots zei dat ze naar het toilet moest. Ze stopte speciaal aan ’t Damberd en ik vond het direct een goed idee om hier mijn medaille te tonen”, vertelt Christof. “Ik ben enorm geschrokken toen ik de deur opendeed en al die bekende gezichten zag. Het doet enorm veel deugd.” Bij de aanwezigen vooral veel familie, maar ook Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd, die ook aanwezig was in Abu Dhabi, tekende present. “We zijn supertrots op Christof”, vertelt z’n mama Christine Depoorter. “In oktober was hij nog zwaar ziek en dachten we dat hij niet zou kunnen deelnemen. Hij is vertrokken met het idee dat deelnemen en plezier maken het belangrijkste is. Maar toch haalde hij brons. Misschien nog specialer is zelfs die vierde plek in het dubbelspel. Christof heeft daarin geen ervaring maar werd op sleeptouw genomen door zijn partner Siska. Ik ben haar heel dankbaar want in Abu Dhabi werd de familie wat op afstand gehouden en zij heeft zo goed voor Christof gezorgd.”

Aan de volgende wereldspelen wordt nog niet gedacht ten huize Swaenepoel. “Tegen dan is Kristof 51. We hopen er niet op en denken eerder om hem genietend te laten uitbollen met nationale wedstrijden en z’n ambassadeurschap bij de Special Olympics. De dag dat trainen van moeten wordt, is het genoeg geweest”, besluit Christine.