’t Bourgondisch Kruis weer open als dagcafé VDI

22 maart 2019

10u51

Er zit weer leven in 't Bourgondisch Kruis op de hoek van de Wapenplaats en de Kapellestraat. Het restaurant is omgetoverd tot café/tea-room en Claudia Vanpraet (52) staat er achter de toog.

“Tot twee jaar geleden hield ik in het parochiaal centrum van Nazareth een café met feestzaal open”, vertelt Claudia. “Dan heb ik even afscheid genomen van de horeca, maar ik ben wel altijd naar een geschikt pand voor een café blijven zoeken. Tot ik op een dag op ’t Bourgondisch Kruis in Wakken ben gestoten.”

Claudia, die afkomstig is uit Waregem, komt terecht in een pand met geschiedenis, want het gebouw dateert al uit de zeventiende eeuw. De voorbije 25 jaar was het een restaurant, tot Peter Deckmyn en Leen Allaert in het voorjaar van 2017 hun restaurant ruilden voor een delicatessenzaak in Sint-Baafs Vijve. Hun opvolgers hielden het minder lang vol en sinds halfweg vorig jaar stond de zaak weer leeg.

”Ik wil er een dagcafé en tea-room van maken”, vertelt Claudia. “Mensen kunnen hier terecht voor een verwenkoffie met een stukje taart, maar ook voor de speciaalbieren van brouwerij Roman. Vanaf de zomer wil ik ook ijs op het menu zetten. Ik heb de zaak nieuw meubilair gegeven, maar voor de rest heb ik weinig veranderd.”

’t Bourgondisch Kruis is op weekdagen open van 9 tot 19 uur, behalve op woensdag. Op zaterdag kan je er terecht van 10.30 tot 18 uur en op zondag van 9.30 tot 18 uur, waardoor kerkgangers er na de mis al meteen terecht kunnen.