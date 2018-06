'Stuntman' Paul zoekt weer solex-kampioen 13 juni 2018

De oproep om meer volk te strikken, is bij bekende snor Paul Berlamont niet in dovemansoren gevallen. Hij organiseert al jaren ludieke stunts op de Batjes en pakt straks uit met een nieuw solex-kampioenschap. "Die stunts zijn ooit begonnen als idee om meer volk naar café Lagaar te lokken, toen ik er nog achter de toog stond", vertelt Paul. "De eerste keer organiseerde ik nog een bungeejump voor de deur, later waren dat al grappigere zaken: van een kampioenschap pinten laten glijden over een toog tot savatteskieten, waarbij je een pantoffel zo ver mogelijk uit je voet moet laten vliegen. En dan vergeet ik nog de editie met Urban Golf en het WK behawerpen." Dit keer grijpt Paul terug naar een klassieker. "Op zondagnamiddag houden opnieuw een solex-kampioenschap in de Stationsstraat. Ik nodig wat bevriende clubs uit. Wie ook zo'n solex heeft, is welkom." (VDI)