"Slechts met twee door toelatingsproef" LISKE (18) MAG NAAR 'UNIVERSITEIT VAN KLASSIEKE MUZIEK' IN SALZBURG VALENTIJN DUMOULEIN

31 augustus 2018

02u28 0 Izegem Hoboïste Liske Herbots (18) mag dit schooljaar starten aan het prestigieuze Mozarteum in Salzburg. In die Oostenrijkse universiteit komen de beste klassiek geschoolde muzikanten ter wereld samen. "Met slechts twee zijn we voor de zware toelatingsproef geslaagd."

Tien jaar geleden zette Liske haar eerste stappen in de muziekwereld. Dat deed ze heel voorzichtig, door muzieklessen te volgen in de lokale kunstacademie. "Ik had op dat moment nauwelijks aanleg, maar het was mijn papa Lieven die me stimuleerde toch lessen te volgen", herinnert ze zich.





Art'Iz

"Nadat ik een nummer van componist Ennio Morricone - met daarin prominente hobogeluiden - hoorde, was ik verkocht. Dat zou mijn muziekinstrument worden. Ik kreeg de smaak te pakken en werd steeds beter. In de academie kreeg ik een uitstekende begeleiding van docent Dirk Broehme en in eigen streek begon ik te spelen bij onder andere Koninklijke Harmonie Leo XIII en de Winkelse Muziekvereniging De Kunstvrienden. Ik werd ook lid van het Nederlandse Euregio-orkest, dat vorig jaar nog op Koningsdag voor Willem-Alexander mocht spelen."





Dat parcours loonde, want Liske studeerde aan Art'Iz met grootste onderscheiding af. Ook haar middelbare studies aan het Lemmensinstituut in Leuven voltooide ze met succes. "Mijn ouders en ik moesten op zoek gaan naar een school waar ik mijn muzikale ambities verder kan ontplooien", zegt ze. "In eigen land kan dat bijvoorbeeld in Antwerpen, maar we wisten dat er in het buitenland ook opportuniteiten waren en dat de expertise er soms nog groter is. Op die manier kwam het Mozarteum in Salzburg in ons vizier. Die universiteit is een instituut op vlak van klassieke muziek en dramatische kunsten. Er komen studenten van over de hele wereld les volgen." Toch is een plaatsje op de schoolbanken veroveren er niet makkelijk. "Er volgde een zware toelatingsproef waarbij ik drie stukken op hobo moest spelen", aldus Liske.





Concerthallen

"Daarna volgde een theoretische proef notenleer en moest ik ook een taalproef doen. Duits is er de voertaal, maar gelukkig heb ik dat de voorbije maanden nog wat bijgeschaafd. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik geslaagd ben. Er deden voor mijn richting 22 mensen mee aan de toelatingsproef. Nog één iemand is ook geslaagd, dus de lat ligt behoorlijk hoog."





Er wachten Liske vanaf oktober vier bachelor-schooljaren. Als dat meevalt, kan ze nog eens een masteropleiding van twee jaar volgen. "Op het eind van de rit zijn er verscheidene mogelijkheden", zegt ze.





"Ik hoop als soliste aan de slag te kunnen, maar ook in een orkest treden of les geven, zegt me wel iets. De lokale harmonieën en het Euregio-orkest moest ik omwille van de grote afstand wel vaarwel zeggen, maar gelukkig kon ik deze zomer nog een droom waarmaken. Tijdens een stage met Euregio kon ik in de bekende Musikverrein in Wenen spelen. Dat gebouw is bekend van het traditionele nieuwjaarsconcert op televisie. Ook in het Mozarteum zal ik veel kunnen oefenen, want er zijn twee concerthallen in de universiteit opgenomen."