'Samen met oma slijm maken' 16 februari 2018

02u34 0 Izegem Het ging er glibberig aan toe, gisteren tijdens een knutselnamiddag van Pretateljee in dienstencentrum De Leest.

36 oma's, opa's en hun kleinkinderen waagden zich aan een leuke workshop 'slijm maken'. "Door lijm, scheerschuim en het mineraal borax te mengelen kan je leuke vormen maken", weten Julie Verstraete (12) en haar oma Arlette Blomme (68). "We houden wel van knutselen, maar het is de eerste keer dat ik samen met oma slijm maak", giechelt het meisje. Ook Rosette Verschuere (66) en kleindochter Louise Withouck (6) waagden zich aan de plakkerige opdracht. "Het slijm dient als een soort klei waar ze later allerlei vormen mee kunnen maken", weet Rosette. "Maar het leukste vind ik dat je er glitters bij kan doen", vult Louise aan. (VDI)