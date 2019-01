” Samen kan je veel meer bereiken” Jongste gemeenteraadsvoorzitter Dries Dehaudt (29) start ambitieus Valentijn Dumoulein

03 januari 2019

13u54

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Het is geen evidentie om in de voetsporen van Geert Bourgeois te treden, maar dat is precies wat Dries Dehaudt (29) sinds woensdagavond doet. Als kersvers gemeenteraadsvoorzitter moet hij sereniteit tussen meerderheid en oppostie prediken én alles in goede banen leidde. Zijn vuurdoop doorstond hij alvast, maar straks volgt het echte werk.

Dat het in de politiek vlug kan gaan, kan Dries beamen. De voormalige freelance journalist werd in 2017 een paar keer gevraagd om de CD&V-lijst te versterken, maar hield aanvankelijk de boot af. Toen hij toch de stap zette, werd hem de tweede plaats aangeboden en hoewel zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van zes naar drie zitjes terugviel, treedt ze toch toe tot een coalitie met grote winnaar N-VA. Als kers op de taart mag Dries de komende zes jaar de gemeenteraad voorzitten. “Oud-burgemeester en partijgenote Gerda Mylle kreeg eerst die functie aangeboden, maar zij besloot de actieve politiek te verlaten, waardoor ik naar voor werd geschoven”, vertelt Dries. “Ik kan zelf amper geloven hoe vlug alles gegaan is. Ik heb toch de stap naar de politiek gezet omdat ik oprecht geloof dat je daar meer kan veranderen dan via de media. Dat ik plots een tweede plaats op de lijst kreeg, had ik nooit gevraagd of verwacht. Het is een mooie blijk van vertrouwen. Blijkbaar vond de partij het interessant dat ik tussen de mensen sta en ook zo naar buiten treedt.”

Groepsleider

Dries mag als politiek debutant al meteen de gemeenteraad voorzitten. “Een hele eer”, vindt hij zelf. “Als raadsvoorzitter moet je alles in goede banen leiden. Alles moet ordentelijk verlopen, maar je moet ook de verzoening kunnen prediken. Ik ben dan ook van plan zowel meerderheid als oppositie evenwaardig te behandelen. Samen kan je veel meer bereiken en ik wil dat ook in de praktijk omzetten. Alle verkozenen verdienen het om gehoord te worden. Gelukkig heb ik al wat ervaring bij de Chiro van Kachtem, waar ik jaren groepsleider was. Ik weet dus het wat het is om te delegeren. “(lacht).

Aan engagement ontbreekt het Dries alvast niet. In het dagelijkse leven werkt hij voor de vzw Moeders van Vrede van Jennie Vanlerberghe. “Ik coördineer er verschillende projecten, waaronder alfabetisering in Afghaanse dorpen en wijken. Dat betekent dat ik regelmatig naar daar reis om alles te controleren. Vroeger lag ik weinig wakker van maatschappelijke problemen, tot ik stage liep bij een NGO die zich dagelijks inzet om mensen meer toegang tot drinkwater te geven. Daar is de kiem gezaaid om me meer voor anderen in te zetten.”

Eigen stijl

Dat Dries politieke boegbeelden als Geert Bourgeois en wijlen Peter Defreyne opvolgt, beseft hij ook. “Dat zijn grote voetsporen om te vullen, maar ik vind het ook makkelijk dat zij me zijn voorgegaan. Geert heb ik nog in zijn functie als raadsvoorzitter aan het werk gezien en daar heb ik toch iets van opgestoken. Al ben ik er van overtuigd dat iedereen zijn eigen stijl heeft en bij mij zal dat niet anders zijn. Gelukkig kan ik op de stadssecretaris rekenen als ik het even niet meer weet. Hij is mijn spiekbriefje op moeilijke momenten, maa ik heb ook al behoorlijk wat ingestudeerd. Het gemeentedecreet van ruim 200 pagina’s heb ik gelezen, inclusief een toevoeging van nog eens 20 pagina’s die de eerdere regels veranderen of daar op een of andere manier een impact op hebben. Ik mag dus wel zeggen dat ik er klaar voor ben.” (lacht)

