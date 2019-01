“Perfecte afsluiter van onze jubileumtour” Serge Buyse en Flip Kowlier met ‘t Hof nog eens op podium in thuisstad Izegem VDI

02 januari 2019

11u14

Bron: VDI 0 Izegem Het is van een optreden in zaal ISO in 2010 geleden dat ’t Hof van Commerce nog eens in bakermat Izegem optrad, maar deze week is het eindelijk nog eens zover. Serge Buyse en Flip Kowlier spelen drie thuismatchen en nemen kompaan DJ 4T4 mee. Een feestelijke afsluiter van een jubileumjaar waarin ’t Hof twintig kaarsjes mocht uitblazen.

’t Hof van Commerce bracht in 2018 niet alleen een ‘Best Of’ met twee nieuwe nummers en een hilarische mockumentary uit. Ze stonden ook liefst 33 keer op een podium. Liefst veertien van die shows waren uitverkocht. “We stonden daar zelf ook van te kijken zegt Serge ‘MC Buzze’ Buyse. “Ik was lang behoedzaam voor de mogelijkheid dat we een nostalgische act zouden worden, met bandleden die teerden op oude hits. Dat we die gasten zouden worden ‘die ooit een paar goeie song’ hadden. Gelukkig is het tegendeel ondertussen bewezen. We zijn op een of andere manier altijd relevant gebleven. Dat is niet simpel, maar we zorgen uiteraard ook geregeld voor nieuwe input.” Dat de muziek van het Hof ondertussen hele generaties begeestert, mocht Buzze onlangs zelf vaststellen. “Mensen blijven ons heel lang trouw. Na een optreden in Kuurne wamen er twee twintigers met een foto naar ons. Daar prijkten twee kleine gastjes op, met daarnaast veel jongere versies van mij, Flip en Kristof. Die gasten zijn ons twintig jaar blijven volgen en zijn nog steeds fan. We hadden toen nooit durven denken dat onze muziek in het leven van veel mensen een grote rol zou spelen. Het moet zijn dat we toch ergens iets geraakt hebben. “

De tournee eindigt deze week in Izegem, de plaats waar het voor ’t Hof indertijd allemaal begon. Ook voor Flip Kowlier blijft zoiets nog steeds speciaal. “Het is de perfecte afsluiter van onze jubileumtour. De cirkel is daarmee rond,” klinkt het. “Het valt daarbij op dat de West-Vlaming wel een raar diertje is. Spelen we in Kortrijk, dan vragen ze ons: “Waarom speel je niet in Izegem?”. Kondigen we concerten in Kuurne en Tielt aan, wéér diezelfde vraag. We hebben in eigen streek trouwe fans, maar die willen het liefst achter hun eigen hoek kunnen gaan kijken. Een merkwaardig gegeven. Los daarvan is het uiteraard heel fijn dat we de tournee in Izegem beëindigen. We spelen er drie dagen op rij en de concerten zijn uitverkocht. Een mooiere appreciatie kan je niet krijgen.”

Een beetje raar

“En zeggen dat we alle drie de indruk hadden dat ze in Izegem niet gigantisch wakker lagen van ’t Hof van Commerce”, vult Serge aan. “ Optreden in je thuisstad is fijn, maar tegelijk ook een beetje raar. We gaan veel oude bekenden terug zien en dat is tof, maar voor hetzelfde geld staan je vader en moeder op de eerste rij en dan hou je je onbewust toch een beetje in. “ Veel tijd om anders nog eens Izegem te passeren, hebben ze niet. “We wonen beiden in Gent en als je ergens niet moet zijn, dan kom je er ook niet al te vaak. Hoogstens voor wat familiebezoekjes”, klinkt het. “Af en toe vangen we wel iets op van wat er leeft. Zo heb ik al van de Izegemse band ‘Waar is Ken?’ gehoord, omdat daar leden bij zitten die we nog kennen van de periode waarin ’t Hof van Commerce nog Prophets of Finance heette.”

Eerst Ertebrekers

Nu de jubileumtournee in Izegem afgesloten wordt, is het de vraag wat we in de toekomst van ’t Hof van Commerce nog mogen verwachten. “De komende jaren wordt het eerder kalm”, klinkt het. “We doen een tournee of een maken een plaat en dan zien we wel weer. Vanaf februari laten we nieuwe nummers van Ertebrekers los (de band die Kowlier met Ingelmunsternaar Jeffrey Bearelle en Peter Lesage vormt – nvdr.) Er volgt eerst een single en een maand later het tweede album. Daar gaan we mee op tour. In gedachten ben ik ook al bezig met twintig jaar solocarrière, maar dat is pas voor 2021.” Ook Buyse blikt vooruit. “Ik ben nog maar net begonnen met geregeld als gast-tattoeëur te werken bij Cindy Frey in Kortrijk en dat blijft verder lopen. In 2022 is er ook het 20-jarig bestaan van onze plaat ‘Rocky VII’, maar ik weet nog niet of ik zelf achter zo’n viering sta. We zien wel wat het wordt eens dat dichterbij komt.”