"Ook met autisme kan je stressvrij op stap" SIEN DEPOORTERE (25) DRIJVENDE KRACHT ACHTER NIEUWE WEBSITE VALENTIJN DUMOULEIN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

17 juli 2018

02u31 0 Izegem De Izegemse Sien Depoortere (25) pakt uit met de nieuwe website Toerisme voor Autisme. Daarop bundelt ze tips en stappenplannen om mensen met autisme tijdens een uitstap, bijvoorbeeld naar de dierentuin, minder stress en meer structuur te bezorgen.

Sien kwam tijdens haar opleiding master in de klinische Ppsychologie aan de UGent in contact met kinderen met autisme, ADHD en gehoorproblemen. "Toen al kwam het idee in mij op om meer voor hen te kunnen doen op toeristisch vlak. Bij veel attracties merk je dat ze voorzien zijn op rolstoelgebruikers, slechtzienden en slechthorenden, maar voor iemand met autisme is er vaak geen aangepast plan", vertelt Sien. "Ik verdiepte me in een volgende masteropleiding aan de KULeuven in toegankelijk toerisme. Zo merkte ik dat er op dat vlak nog een grote leegte gaapt. Ik besloot voor mijn masterproef zelf bij diverse attracties te passeren om te kijken wat beter kon. Nu ik afgestudeerd ben, zet ik dit project verder met mijn website Toerisme voor Autisme."





De webstek leunt op drie pijlers. "Mensen met autisme hebben baat bij structuur en voorspelbaarheid en dus bied ik op de site visuele stappenplannen aan, op maat gemaakt voor een bepaalde activiteit", duidt Sien.





Dierengeuren

"Daarin overlopen we een activiteit van begin tot eind. In een brochure kan je aanduiden hoe je naar een attractie afreist en welke 'hindernissen' je passeert. Zo duiden we met foto's hoe je een tunnel binnenstapt, een brug over water kan passeren en hoe het inkomsysteem van een museum of zwembad werkt. Een sensorisch plan gaat nog iets verder. Kinderen met autisme raken snel overprikkeld door lawaai of felle kleuren en dus duiden wij op een plattegrond aan waar dit het geval zou kunnen zijn. In bijvoorbeeld dierenpark Planckendael tonen we op het plannetje zones waar een sterke geur van een dier aanwezig is. Er is ook een afsprakenfiche. Die overloop je dan samen en daarin staat bijvoorbeeld of het toegelaten is om voorwerpen in een museum aan te raken. Alle info is gratis op de site te downloaden." De provincie Antwerpen is pionier in het project. Sien mocht in hun opdracht twintig attracties selecteren die autismevriendelijker zijn gemaakt, van de Sint-Romboutstoren in Mechelen over het Fort van Breendonk tot het interactief watercentrum Hidrodoe in Herentals.





"Er zijn ondertussen al prille contacten met de provincie West-Vlaanderen en ik werk samen met vakantiehuizen De Kleppe. Die wil een aangepast verblijf voor mensen met autisme realiseren. Er is op dat vlak nog heel veel werk aan de winkel. Zo droom ik ervan iets gelijkaardigs voor de luchthaven te verwezenlijken en er zijn plannen om de site ook voor Wallonië te lanceren."





De website vind je via www.toerismevoorautisme.be.