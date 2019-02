‘Nonkeltjes’ sluit na 110 jaar de deuren

Kranten- en speciaalzaak verdwijnt uit het straatbeeld

14 februari 2019

Bordjes met 'totale uitverkoop' in de etalage kondigen de verdwijning van een monument aan: kranten- en speciaalzaak Nonkel op de Korenmarkt sluit binnenkort de deuren. Wat 110 jaar geleden startte als een drukkerij groeide uit tot een begrip in de stad, met later een eigen winkel en zelfs een Roeselaarse vestiging. Aan dat verhaal komt een einde nu uitbaatster Mia Mylle met pensioen gaat. Wanneer de zaak precies sluit, hangt af van hoe vlot de uitverkoop loopt.

Was het om een geboortekaartje, reclamefolder of pamflet te laten drukken of om een tijdschrift, vulpen of briefpapier te kopen: er is geen Izegemnaar die nog nooit iets bij ‘Nonkeltjes’ op de Korenmarkt is gaan kopen. De familiezaak werd in 1909 opgericht door Clovis Nonkel. Hij kwam zich als drukker op de Korenmarkt vestigen en werd daarna opgevolgd door zijn zoon Lucien en zijn vrouw Jacqueline.

Inlegzolen

“Het begon allemaal met één drukmachine en een zelfontworpen apparaat om inlegzolen voor de Izegemse schoenfabrieken te stempelen”, weet uitbaatster Mia Mylle, die getrouwd is met Yves, de oudste zoon van Lucien. “De voorplaats waar de goederen werden binnengebracht, werd al snel een winkeltje waar rookwaren en dagbladen werden verkocht. Het winkeltje groeide doorheen de jaren uit tot een speciaalzaak van school- en bureaubenodigdheden. Nog later kwamen daar geschenken en lederwaren bij.”

Met de teloorgang van de schoenindustrie kwam de nadruk weer op klassiek drukwerk te liggen. De drukkerij heeft later nog een van haar vroegere machines om schoenzolen te bedrukken aan het Izegemse schoeiselmuseum geschonken.

Zoon Yves heeft zijn hoger onderwijs gevolgd in het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs in Gent en bleef kort na zijn studies thuis werken in de drukkerij. In 1978 huwde hij met Mia, die vanaf dan meehielp in de winkel. In 1980 namen ze de drukkerij over en vijf jaar later de winkel in Izegem. “Omdat de winkel steeds groter werd, is de drukkerij enkele jaren verhuisd naar een voormalige schoenfabriek in Emelgem. Toen we in 1983 de kans kregen om het huis links van ons te kopen, hebben we de drukkerij daar in onder gebracht. In 1990 konden we het hoekpand ernaast, waar vroeger discotheek, restaurant en frituur Bambi zat, kopen en hebben we de drukkerij nog eens uitgebreid.”

Geen opvolgers

Yves overleed in 1997. Sindsdien runt Mia de zaak samen met een vennoot en enkele trouwe medewerkers. De drukkerij werd in 2016 reeds door Izyprint overgenomen. “Omdat de kinderen elk een andere weg zijn ingeslagen, is de tijd nu rijp om dit belangrijk hoofdstuk in mijn leven af te ronden met wat meer tijd voor mezelf en de familie. Ondanks de toenemende concurrentie hebben we altijd kunnen blijven rekenen op onze trouwe klanten, met wie we in de loop der jaren een fijne band hebben uitgebouwd en dus willen we hen via deze weg bedanken voor het jarenlange vertrouwen.”