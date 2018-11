"Nieuwe bib wordt plek van kruisbestuivingen" 15 november 2018

02u26 0 Izegem In de volgende legislatuur verhuist de openbare bibliotheek van de Grote Markt naar de site Baertshof.

De bib lokt op haar huidige locatie tienduizend bezoekers per maand. "We zitten er niet slecht, maar wel krap", geven bibliothecaris Nicolas Cappelle en bibschepen Kurt Himpe toe. "Daarom dringt een verhuis zich al langer op. Toen drukkerij Strobbe naar Heule verhuisde deed zich een opportuniteit voor. Er komt straks een heel nieuw stadsdeel, met naast heel wat openbare diensten ook ruimte voor wonen en groen. Uit het project Visie 2030 groeide het idee om de bib, kunstacademie en het archief op één locatie onder te brengen. Dat doen we niet zomaar. Alle diensten moeten er in elkaar overvloeien. De nieuwe bib moet een plek van kruisbestuivingen worden."





Utopia

De stad haalt inspiratie uit stadsbib- en academie Utopia in Aalst. "Daar werken ze al op zo'n manier", zegt Kurt Himpe. "Een gang naar een leslokaal kan aan de zijkanten boekenrekken van de bib bevatten. Mensen die een muziekinstrument bespelen, kunnen les krijgen in een open ruimte van het gebouw zodat bezoekers van archief en bib kunnen meegenieten. Ouders die kinderen voor een les afzetten, kunnen even grasduinen in de collectie en historiche documenten van de heemkring kunnen we bijvoorbeeld projecteren op grote infoborden zodat ze geen stof zitten te vergaren. Die symbiose van diensten kan een nieuw publiek aantrekken en dat is natuurlijk mooi meegenomen." (VDI)