"Kanaal ziet eruit als beschimmelde soep" 04 augustus 2018

02u30 0

Behalve voor landbouwers zijn de giftige blauwalgen in het water van het kanaal Roeselare-Izegem ook een stevige streep door de rekening van de Izegemse watersportvereniging. Wie het kleur en zelfs de geur van het water naast cafetaria 't Schroefke ziet en ruikt, begrijpt waarom watersport er niet meer aan de orde is. "Het ziet eruit als dikke, blauwgroene soep met schimmel op", zeggen bezoekers Bart Caen en Conny Maertens. "Ik zou er niet in zwemmen. Alleen al die geur zegt genoeg."





Uitbater Yannick Depla kan niet anders dan met lede ogen toezien hoe de blauwalgen langzaam het water verder vervuilen. "Dit is voor ons normaal de drukste periode van het jaar", zucht hij. "De voorbije weken zat het hier telkens vol, met dertig wakeboarders en jetskiërs per dag. Het had een absolute topzomer moeten worden, zeker nu het cafetaria pas vernieuwd is. Maar nu ligt alles stil. De Izegemse triatlon moet noodgedwongen een duatlon worden en wie weet komt ook de internationale wakeboardcompetitie begin september nog in het gedrang. Ook voor het terras is dit een ramp. Mensen komen hier niet alleen om iets te drinken, maar ook om te kijken naar de watersporters. Dankzij die watersport biedt ons terras altijd een stukje vakantiegevoel. Als die blauwalgen nog lang blijven liggen, gaan we hier een flinke kater aan overhouden." (SVR)