'Ip zin Zundags' aan derde editie toe 28 juli 2018

Op 29 juli en 5 augustus organiseren dj-duo Audiovibes en de vzw 50-50 al voor de derde keer 'Ip Zin Zundags' op de site van zaal ISO in Izegem.





"Op die gratis zondagen pakken we opnieuw uit met amusement voor het hele gezin", legt Wesley Dejaeghere uit. " Dit jaar hebben we weer kosten noch moeite gespaard. We starten telkens het evenement om 11 uur met een gratis receptie en nadien kunnen bezoekers op het hoofdpodium genieten van een gevarieerd zondagsprogramma. Voor de kinderen zijn er onder meer springkastelen, een ballenbad, viskraam, clowns en kindergrime." Alle info op www.ipzinzundags.be.





(SVR)