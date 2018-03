"Ik vecht elke dag tegen de angsten" ANN DEJONGHE HEEFT ZELDZAME ZIEKTE NF2 EN ZOEKT LOTGENOTEN VALENTIJN DUMOULEIN

20 maart 2018

02u32 0 Izegem Ann Dejonghe (37) is volledig doof, heeft haar zicht deels verloren en de linkerzijde van haar gezicht is verlamd. Oorzaak is neurofibromatose type 2, een zeldzame ziekte die slechts 350 Belgen hebben. Naast de dagelijkse fysieke strijd worstelt ze ook met de psychologische gevolgen. Door haar verhaal te delen, hoopt ze op meer begrip van haar medemens.

Ann was zestien jaar toen ze ontdekte dat ze aan één kant niet meer goed hoorde. Onderzoek wees uit dat ze neurofibromatose type 2 (NF2) had, een genetische aandoening waarbij er zich tumoren op de zenuwen in het lichaam vestigen. "Je kan het vergelijken met puistjes die op je zenuwen tot een gezwel uitgroeien", vertelt Ann. "De enige remedie is die tumoren telkens operatief verwijderen, maar daarbij kunnen ze vaak niet anders dan de zenuw ook weg te halen en dan is er blijvende schade."





Ann liet ondanks de zware tegenslag de moed niet zakken. Ze studeerde af als kapster en vond ook werk in die richting. "Tot mijn gehoorproblemen te erg waren", vertelt ze. "Ondertussen leerde ik ook mijn man Björn Vandenberghe (41) kennen, met wie ik in 2011 ons zoontje Ayden (6) kreeg. Tijdens de zwangerschap ontstond er door een gezwel echter een enorme druk in mijn hoofd. Er volgden een ingreep, maar de druk bleef. Een paar weken na de bevalling werd het gezwel dan tijdens een operatie verwijderd. Ik hield er helaas volledige doofheid en een gedeeltelijke gezichtsverlamming aan over."





Lichtpunt

Zoontje Ayden bleek wel kerngezond en dat vormt momenteel nog steeds een lichtpunt in het leven van Ann. "Voor het overige is er vooral kommer en kwel", zucht ze. "Mijn ziekte zorgt voor een sociaal isolement. Ik vecht elke dag tegen de angsten die dat met zich mee brengt. In september vorig jaar ontdekten artsen bijvoorbeeld dat een gezwel dat op mijn 16de volledig weggehaald had moeten worden, opnieuw aan het groeien is. Een tweede operatie maakt me hoogstwaarschijnlijk volledig blind."





Niet veel opties

Veel opties heeft Ann naar eigen zeggen niet meer. "Je leeft van dag tot dag, maar de perspectieven zijn allesbehalve bemoedigend", zucht ze. "Er schijnt nu een experimenteel medicijn te zijn dat normaal gebruikt wordt om kanker te bestrijden, maar het is nog niet zeker of het werkt en het wordt nog niet terugbetaald. De echte experten rond NF2 zitten ook in het buitenland. De andere optie is dat ik me vroeg of laat op palliatieve zorgen laat opnemen. Op dit moment zijn de twijfels groot. Ik ben bang om dood te gaan en om mijn geliefden te missen, maar nu is het ook niet evident voor hen. Wat ik wel nog wil bereiken, is meer aandacht en begrip voor mijn ziekte bij het grote publiek losweken, want de gevolgen zijn enorm zwaar. Ik hoop ook in contact te treden met lotgenoten zodat we ervaringen kunnen uitwisselen."





Wie Ann wil steunen of iemand kent die in dezelfde situatie verkeert, kan contact met haar opnemen via ann.dejonghe@proximus.be.