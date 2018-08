"Ik leer Izegemnaars kwaliteitskoffie kennen" BART BUYSE TOERT ROND EN OPENT IN HERFST EERSTE BAR VALENTIJN DUMOULEIN

18 augustus 2018

02u51 0 Izegem Bart Buyse (45) liet zijn job in de luchtvaartsector achter om in de wondere wereld van de koffie te duiken. Vanaf vandaag toert hij in Izegem met een koffietruck rond. In oktober volgt de opening van een eerste koffiebar. De ambities liggen hoog. "In 2019 wil ik nog enkele koffiebars in de ruime regio openen."

Bart groeide op in Roeselare, maar na zijn studies verhuisde hij naar het buitenland. "Ik heb twintig jaar voor luchtvaartbedrijf Lufthansa gewerkt en woonde onder andere in Frankfurt, Warschau, Londen en Sint-Petersburg. Daar leerde ik ook mijn vrouw Larisa kennen. Vier jaar geleden kochten we een huis in Izegem. Aanvankelijk als tweedeverblijf, ondertussen is het onze vaste woning. Twee jaar geleden lasten we dan een sabbatperiode in en reisden we met onze zoontjes Philip (4) en Sebastian (2) de wereld rond. We deden er tal van indrukken op en noteerden zo 500 ideetjes rond ondernemerschap. Terug thuis werkte ik er vier uit waarvan ik dacht dat ze in deze streek het meest levensvatbaar zijn. Zo kwam ik uiteindelijk op het idee om onder de noemer IzyCoffee met een koffietruck en later enkele koffiebars van start te gaan. In Midden- en Zuid-West-Vlaanderen is dat aanbod heel beperkt en daar wil ik graag verandering in brengen. Ik wil met IzyCoffee de Izegemnaar kwaliteitskoffie leren kennen."





In januari startte Bart met een barista-opleiding bij Syntra West en zo kwam hij in aanraking met docent Michaël Van de Moortel, die in Roeselare koffiebar Crème de la Crema uitbaat. "Hij leerde me de kneepjes van het vak", aldus Bart.





Espresso-tonic

"In zijn koffiebranderij heb ik de IzyCoffee-blend van Arabica-bonen gemaakt en die vormt straks de basis voor de zes koffievarianten die ik wil aanbieden, van de latte macchiato en cinnamon frappé tot de unieke espresso-tonic met zeste van sinaasappel. Die laatste is een eigen creatie die je koud drinkt, met tonic mengt en enorm verfrissend werkt." De komende twee weken trekt Bart met zijn IzyCoffee-truck, een gerestaureerde Citroën HY-oldtimer uit 1974, op promotoer in de regio. "Ik kom op aanvraag langs in bedrijven of andere plaatsen, laat de mensen eens gratis proeven en met het concept kennismaken", zegt hij. "Vanaf september wil ik dan vaste rondes creëren, bijvoorbeeld 's morgens aan het station, 's middags op een bedrijventerrein en 's avonds aan een schoolpoort. Die locaties staan nog niet vast, maar de promotoer zal me daar vast bij helpen."





Station

In de herfst breekt al een nieuw hoofdstuk voor IzyCoffee aan. "Dan openen we in een pand dicht bij het station onze eerste koffiebar", aldus Bart. "Van 6 tot 18 uur. We willen er zijn voor pendelaars, maar uiteraard is iedereen welkom. In 2019 wil ik vier à vijf koffiebars in de ruime regio openen, maar daar kunnen ook coffeecorners in bedrijven of op openbare plaatsen in zitten. Ik wil van IzyCoffee een sterk merk en een vaste waarde maken, maar dan met Izegem als kloppend hart van de hele franchise."





Vandaag en morgen staat de koffietruck op het Foodstival op de parking van de brandweerkazerne in de Dirk Martenslaan in Izegem. Wie de truck op bezoek wil, kan mailen naar bart@izycoffee.be.