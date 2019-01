“ Ik hoop van tekenen mijn beroep te kunnen maken” Iedereen Beroemd te gast bij tekenwonder Djordy Rondelez Valentijn Dumoulein

10 januari 2019

15u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Een nog niet zo bekend talent uit eigen streek op uw beeldbuis volgende week. Een cameraploeg van het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’ kwam recent filmen bij het Izegemse tekenwonder Djordy Rondelez (23). De jongeman met autisme heeft een uitzonderlijke gave om te schetsen en demonstreert dat straks met plezier aan kijkend Vlaanderen.

De zolderkamer van Djordy in de Roeselaarsestraat is omgebouwd tot atelier en hangt vol met tekeningen van zijn hand. Er prijken niet alleen (zelf)portretten in kleur, maar ook prachtig gestileerde schetsen van stadslandschappen. De in zwart-wit getekende flatgebouwen en straten zijn tot in het kleinste detail nagetekend. “Het is een hobby die ik drie jaar geleden gaandeweg ontdekte”, doet Djordy uit de doeken. “Ik heb autisme en heb me in het middelbaar altijd uit de slag getrokken, maar mijn hogere studies verliepen niet goed. Ik was op het eind van het eerste jaar niet geslaagd en raakte wat depressief. In die moeilijke periode ontdekte in het tekenen. Ik vond er een uitlaatklep in en kon mijn creativiteit de vrije loop laten. Ik had vroeger al gehoord dat ik daar aanleg voor had, maar stond daar niet zo bij stil. Pas na het stopzetten van mijn studies heb ik dat talent beetje bij beetje verder ontwikkeld.”

Art’Iz

Ondertussen volgt Djordy al enkele jaren les aan kunstacademie Art’Iz in Izegem. Naast tekenen volgt hij er ook lessen schilderen. “Het was een van mijn medestudenten die de tiplijn van ‘Iedereen Beroemd’ belde en zei dat ze eens moesten komen filmen en zo geschiedde. Ze zijn hier een halve dag geweest om mijn doen en laten te filmen. Zo heb ik getoond hoe ik aan een bepaalde tekening van de skyline van Rio de Janeiro werk. Ik ben er nog maar pas aan begonnen. Ik baseer me op een foto en teken dan alles in detail, soms streepje per streepje, uit. Zo heb ik eerder al de flatgebouwen en het Empire State Building in New York vereeuwdigd, net als Machu Picchu in Peru en de Franse hoofdstad Parijs. Aan één tekenen heb ik soms een paar maanden werk, maar dat geeft niet. Dat tekenen zorgt voor rust in mijn hoofd.”

K-Trolle

Djordy verrastte vorig jaar al door een oude foto van de Karnemelkstraat in Roeselare op de deur van de K-Trolle te tekenen, het café dat ook expositieruimte voor kunstenaars heeft. “Ik mocht er zelfs al twee keer werken van mij tentoonstellen”, klinkt het. Djordy heeft dan ook nog grootse plannen met zijn tekentalent. “Ik hoop er op een dag mijn beroep van te kunnen maken”, zegt hij. “Binnenkort ga ik me eens informeren of ik niet in bijberoep kan starten en we zien wel waar ik er mee raak. Ik zou het fijn vinden om opdrachten voor andere mensen te aanvaarden en hen met mijn tekeningen gelukkig te maken.

De aflevering van ‘Iedereen Beroemd’ waar Djordy in te zien is, wordt op donderdag 17 januari om 19.40 uur op Eén uitgezonden.