"Ik heb me laten meevoeren door het lot" VOLKSFIGUUR PAUL BERLAMONT BLAAST ZONDAG 75 KAARSJES UIT VALENTIJN DUMOULEIN

10 augustus 2018

02u24 0 Izegem Duivel-doet-al Paul Berlamont viert nu zondag zijn 75ste verjaardag, al blijven de grote toeters en bellen dit keer achterwege. De man van twaalf stielen, maar dan zonder de dertien ongelukken, doet het al een eindje kalmer aan. Toch is hij nog steeds alomtegenwoordig in het Izegemse straatbeeld. We gingen langs met felicitaties en kwamen terug met een portie levenswijsheid en heel wat anekdotes.

Paul groeide op in het Sint-Pietersstraatje, waar zijn pa beenhouwer was. "Op mijn derde werd ik echter al naar de nonnetjes in Lombardsijde op internaat gestuurd", zegt Paul. "Ze waren bang dat ik gekwetst zou raken in de hespmachine (lacht)." Later wilde Paul architect worden, maar hij studeerde onder impuls van zijn pa voor veearts. "Ik hield dat amper twee jaar vol en ben dan vleeshandelaar geworden", zegt hij. "Ik had een pand in de Prins Albertlaan en na enige jaren smeet ik de kelders in om er een nachtcafé van te maken. Dat werd de Pataya. De eerste jaren combineerde ik nog beide jobs. Dan sliep ik de vrijdagnacht niet en ging ik zaterdag varkens ophalen. Ik en mijn vrouw Jeannine hebben de zaak 21 jaar met plezier uitgebaat. Johny Turbo heeft er zelfs nog zijn eerste optreden gegeven. Ik ontdekte ooit het lied 'Slekke' van hem in een platenzaak en op de hoes hing een papiertje waarop hij het refrein had geschreven. Ik vond dat gek én geniaal en bood hem aan om bij ons te komen optreden."





Martkramer met damesslips

Na de Pataya namen Paul en zijn vrouw café Lagaar over, stonden ze ook even aan het roer van de Metropol en baatten ze café Pietje Pek in Veurne uit. "Daartussen trokken we ook enkele jaren als marktkramer met damesslips rond, omdat Jeannine die zaak van haar pa geërfd had", herinnert Paul zich. "Later belandden we in de wereld van de horecabeurzen, eerst met Carlsberg, later voor Interbrew en Rodenbach. De Vlaamse regering heeft me zelfs nog gevraagd om met een kleine fanfare de animatie aan het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Sevilla te verzorgen. Per toeval rolden we dus van de ene job in de andere. We lieten ons meevoeren op die golf en maakten zo van alles mee."





Talloze tv-optredens

Veel mensen kennen Paul ook van zijn talloze tv-optredens. "Dat is - zoals zo vaak bij mij - begonnen als grap", legt hij uit. "Jean-Marie Aerts, bekend van onder andere Afrit 9 en De Stoel, kwam ik tegen op Izegem Boks en hij vroeg me mee te werken aan zijn programma. Toen volgde een weddenschap met een vriend om tien keer in tv-programma's op te duiken. Wat hij niet wist, was dat ik dames bij de VRT kende die me in de fichebak met figuranten staken (lacht). Zo dook ik een beetje overal op, van een sketchshow tot de Droomfabriek en F.C De Kampioenen. Later dook ik op tv vaak op met een kraantje op mijn hoofd, als gimmick."





In 1995 belandde Paul zo ook naar eigen zeggen 'stoemelings' in de politiek. "In Antwerpen had ik in een dronken bui eens een petitie getekend. Tenminste, dat dàcht ik. Bleek dat ik was ingeschreven als kandidaat voor de Senaat bij Waardig Ouder Worden. Heb ik toch mooi de volle 33 stemmen mee gehaald", lacht Paul.





"Later speelde ik nog met het idee met de partij Zachte Positieve Anarchisten naar de kiezer te trekken, maar mijn vrouw heeft me wijselijk tegengehouden. In al die jaren en bij al die stielen stond ze aan mijn zijde en was zij de hardste werker van ons twee. Ik heb dan ook veel aan haar te danken. Dat is nog het schoonste geweest in al die jaren."





Of 75 jaar voor Paul een mijlpaal is? "Dat houdt niks in. Gewoon blijven ademen", klinkt het laconiek. En toch. Sinds zijn vijftigste houdt Izegems bekendste snor om de vijf jaar een groots verjaardagsfeest met vrienden en familie. "Dat waren feesten met alles er op en er aan", herinnert hij zich. "Zo nodigde ik ooit eens 450 mensen uit en liet ik de Nederlandse zanger Hans De Booij optreden. Dit keer doe ik niet al te speciaal. Ik laat zondag een orkestje naar café Lagaar komen. Dat is al goed genoeg."