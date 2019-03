‘Gevangenen’ moeten ontsnappen uit oude postgebouw: Eerste escape room van Izegem opent in april de deuren Valentijn Dumoulein

27 maart 2019

19u09

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Na een jaar intensieve voorbereiding opent escape room The Game Post volgende week de deuren in het oude postgebouw op de hoek van de Baron de Pélichy- en Roeselaarsestraat. Peter Van Vooren en Fabrice Vandenbogaerde bedachten een reeks inventieve puzzels in gevangenisthema. Aan jou en een groep vrienden om te ontsnappen.

Escape rooms zijn in ons land al jaren aan een opmars bezig. Het concept is eenvoudig: je laat je met een groep vrienden in een ruimte opsluiten en krijgt meestal een uur de om allerlei puzzels op te lossen om zo te kunnen ontsnappen.

Bordspellen

Jeugdvrienden Peter en Fabrice zijn al langer gefascineerd door gezelschapsspelletjes. “Ik ben een van de drijvende krachten achter Spellenclub 13 in Wevelgem, die over een catalogus van meer dan duizend gezelschapsspelletjes beschikt”, vertelt Peter. “Verder werk ik ook gepersonaliseerde escape rooms uit. Vorig jaar kreeg ik de kans om in het oude postgebouw zo’n escape room uit te werken, maar ik wilde die uitdaging niet alleen aangaan en dus betrok ik Fabrice er bij. Hij heeft al twee eigen bordspelen en verschillende stadsspelen ontworpen, dus we hebben al wat ervaring op dat vlak.”

Het resultaat mag er zijn. The Game Post is een escape room in gevangenisthema in de kelder van de oude post. “Wij zijn de bewakers en sluiten groepjes van vier tot acht ‘gevangenen’ op”, vertelt Fabrice. “De legende wil dat er zich ooit een Engelse baron in kasteel Blauwhuis kwam vestigen, maar dat met hem ook drie ongure types de oversteek maakten. Zij maakten het goud van de baron buit en sloten hem in de gevangenis in de oude post op. Het is aan de bezoekers om die legende van Gotham Steep op te lossen.”

Moeilijkheidsniveaus

Waar de meeste escape rooms in een uur te kraken zijn, biedt The Game Post iets meer uitdaging. “We hebben het spel zo opgebouwd dat er drie moeilijkheidsniveaus zijn”, gaat Peter verder. “Bij het eerste niveau moet je zeven sloten kraken, bij het tweede zijn dat er tien en niveau drie biedt er achttien. Dat laatste is voor de echte experts en meesterdieven. Op het makkelijkste niveau rekenen we op een uur en een kwartier om er uit te raken. Lukt dat niet, dan is het spel afgelopen. Hoe meer sloten, hoe meer tijd je krijgt om de puzzels op te lossen.”

Samenwerken

Bij het begin van het spel worden de ‘gevangenen’ in twee verschillende cellen opgesloten. “Ze zullen elkaar nodig hebben om uit hun cel te raken”, verklapt Fabrice. “Samenwerken is dus de sleutel, anders wordt het een heel moeilijke opdracht. Spelers moeten zich een weg banen door meerdere kamers, inclusief een toch wel moeilijke puzzel rond een elektrische stoel. We hebben er alles aan gedaan om de beleving zo echt mogelijk te maken en het gebouw er als een gevangenis te laten uitzien. We hebben alles zelf in elkaar gestoken en hopen dan ook dat bezoekers er met volle teugen zullen van genieten.”

Stadsspel

Op termijn wil het duo ook de tussenverdieping en bovenste verdieping van de oude post inpalmen. “We zouden graag nog een stadsspel in Izegem ontwikkelen, met de oude post als startpunt”, legt Fabrice uit. “We verstoppen daarbij bepaalde puzzels en hints doorheen de stad en laten mensen een parcours volgen. We denken er ook over na om lokale zelfstandigen bij het concept te betrekken en hopelijk kunnen we ook met museum Eperon d’Or samenwerken.”

De escape room opent in april de deuren. De prijs verschilt per niveau. Voor het laagste niveau betaal je twintig euro per persoon. Reserveren kan bij Peter op 0485/99.79.63 of Fabrice op 0497/53.59.47. Over enkele dagen staat de website www.thegamepost.be online.