"Genoeg gespeecht, we starten met feest" OPENING IN ZUIDERSE SFEER MET BUENAS BATJES VALENTIJN DUMOULEIN

14 juni 2018

02u39 0 Izegem De officiële start van de Batjes verzandde de voorbije jaren iets te vaak in een reeks oeverloze speeches. Niet zo op de feestelijke vijftigste editie die nu vrijdag wordt afgetrapt. Unizo pakt uit met het zuiderse openingsfeest Buenas Batjes, een idee van de jongeren van de werkgeversorganisatie.

"De Batjes is ons belangrijkste evenement van het jaar en dat willen we blijven koesteren", vertelt Unizo-voorzitter Jef Maeseele. "De verkoop kan voor heel wat handelaars bepalend voor het zomerseizoen zijn. Tegelijk vonden we sommige zaken wat gedateerd en daarom wilden we met iets uitpakken dat het grote publiek wel zou kunnen appreciëren. Vroeger vond de officiële opening altijd voor een select groepje mensen in het stadhuis plaats. Dit keer kiezen we voor een spetterend openingsfeest in het hart van de stad."





Mariachiband

Dat feest heet Buenas Batjes en vindt op vrijdag 15 juni vanaf 16 uur in de Ketelstraat tussen de Korenmarkt en Grote Markt plaats. "Er vonden enkele brainstormsessies plaats. We wilden met iets helemaal nieuws op de proppen komen", vertellen Thijs Noyen, Pieter Spillebeen, Samuel Maeseele en Saartje Allosserie, die deel uitmaken van een jonge groep binnen Unizo.





"Het bestuur heeft ons die kans gegeven en die hebben we met beide handen gegrepen. We gaan voor een feest in Latijns-Amerikaanse stijl. Er is toepasselijke muziek van stadsradio IRO, maar ook van deejayduo Pablo e Jeromba. Wat later loopt er een mariachiband door de straat en de band Los de la Noche treedt op. Er komt een pop-upcocktailbar, net als enkele foodtrucks met een zuiderse menukaart. We kleden het geheel ook passend in, met als blikvanger een mooie toegangspoort. Met dit feest willen we iedereen bij de opening en het feestelijk jubileum betrekken."





Straatmuzikanten

Op zaterdag zijn de Batjes ook aan de vijfde editie van het Vlaams Kampioenschap voor Straatmuzikanten toe. "Die zijn nu al een succes", glundert bestuurslid Danny Glorie. "We zijn dit jaar in zee gegaan met muziekplatform vi.be en dat heeft meer dan dertig kandidaturen opgeleverd. Er is een preselectie geweest en op zaterdagnamiddag treden vijftien singer-songwriters of groepjes langs het parcours op. Een professionele jury beoordeelt hen. Rond 17 uur is er een prijsuitreiking op het Bad Zwischenahnplein, waar theaterduo De Noenkels de boel zal opvrolijken."





Meer animatie

Voor deze vijftigste editie maakt Unizo ook meer budget vrij voor animatie. Behalve steltenlopers als Zomerzegen en Kip van Koe Koe komt ook dat onder meer de MoChitoband uit Koksijde, murgafanfare Agrum en het duo Hoed Hespeeld. "De Melkmarkt is wederom de locatie voor het Europees Dorp met streekproducten van partnersteden en in de Kruisstraat staan voor het eerst enkele sociale verenigingen zoals De Lochting en 't Venster die hun werking toelichten. Een andere vaste waarde is de vedettenparade van Stekelorum in de Roeselaarsestraat. Een weekend lang zijn er oa. optredens van Michael Lanzo, Steve Tielens, de Pitaboys en Danny Fabry."