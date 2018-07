"Geen sigarettenpeuken weggooien op straat!" BRANDWEER RUKT ALWEER UIT VOOR BRANDENDE STRUIKEN ALEXANDER HAEZEBROUCK,

25 juli 2018

02u25 0 Izegem Twee keer in drie dagen tijd moest de brandweer uitrukken naar de Reperstraat voor een bermbrand door een sigarettenpeuk. Met de aanhoudende droogte is dit niet alleen gevaarlijk, de maatschappelijke prijs ervan is ook enorm. Burgemeester Bert Maertens (N-VA) en brandweerzone Midwest roepen op het gezond verstand te gebruiken.

Elk kind wordt geleerd niet met vuur te spelen, maar blijkbaar is dat een les die velen op oudere leeftijd vergeten. Dat bleek de voorbije maanden langs de Reperstraat. Sinds april moest de brandweer niet minder dan negen keer uitrukken om er de groenzone tussen de rijweg en het fietspad te blussen. De oorzaak? Telkens een weggegooide sigarettenpeuk.





Gisteren was het opnieuw prijs. Burgemeester Maertens is het kotsbeu. "Het is niet alleen de negende keer in enkele maanden, maar de tweede keer in amper drie dagen dat het hier brandt. In het weekend was het van dat en het is opnieuw prijs. Wanneer stopt dit asociaal en gevaarlijk gedrag?" , foetert hij. "Die struiken branden echt niet uit zichzelf en gezien de droogte kan een sigarettenpeuk in een mum van tijd veel schade veroorzaken.





Bovendien zijn de maatschappelijke kosten voor het uitrukken van de brandweer enorm. Een wagen met zes brandweerlui gaat op de baan, maar door de zonevorming kent niet iedereen altijd de locatie. Als ze horen dat het gaat om een bermbrand vlak bij droge landerijen en woningen, rukken ze zoals vandaag uit met twee autopompen en 12 man om een klein brandje te doven. Die factuur bekostigen we allemaal."





Maertens bekijkt met de technische dienst of ze de problematiek kunnen oplossen. "Met zand? Of 's avonds besproeien? Maar het is echt gekkenwerk dat we zover zouden moeten gaan."





Hitteperiode

Bij brandweerzone Midwest is het momenteel dan ook drukker dan in andere maanden qua branden. "Gemiddeld hebben we zo'n 20 branden per maand, dat zullen er nu zo'n tien meer zijn. Het zijn de berm- en struikbranden die erbij komen," aldus zonecommandant Christian Gryspeert. Om deze te voorkomen geeft hij wat wijze raad mee. "Het is zeer belangrijk om in deze hitteperiode enorm voorzichtig te zijn met alles wat brand kan ontsteken, zoals een sigarettenpeuk. Je mag er nooit zomaar een weggooien. Als je die in normale weersomstandigheden weggooit, dan dooft die meestal vanzelf wel. Nu zitten we met een ondergrond die enorm droogstaat en maar het minste nodig heeft om vuur te vatten. Wees dus vooral extra voorzichtig met bijvoorbeeld de kolen van je BBQ, sigarettenpeuken en alles wat ontvlambaar is." Niet enkel de branden, maar ook het verdelgen van wespennesten houdt de brandweer goed bezig. "Dat is in vergelijking met andere jaren tot maal vier. Het is niet normaal." Om de zonale dispatch te ontlasten, wordt gevraagd verdelgingen online aan te vragen.