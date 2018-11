"Finale? Dan dansen we op hakken" TEAM LIFE WAAGT ZIJN KANS IN VTM-PROGRAMMA 'DANCE AS ONE' VALENTIJN DUMOULEIN

27 november 2018

02u22 0 Izegem Team Life van het Life Danscenter waagt zich morgen in de arena van het vtm-programma 'Dance as One'. De twaalf vrouwen en twee mannen moeten synchroon dansen en tegelijk een goede show brengen. Voor een van hun choreografieën dansen ze allemaal op hakken.

In 'Dance As One' gaan presentatoren Niels Destadsbader en Nicolette Van Damme elke woensdagavond op zoek naar de beste synchroon dansende act van de Lage Landen. De crew met de perfecte choreografie, het mooiste teamwerk en de beste timing wint vijftigduizend euro. Juryleden Jan Kooijman, Timor Stefens en Laurien De Munck vellen telkens het oordeel. Ook het Life Danscenter uit de Lodewijk de Raetlaan in Izegem waagt zijn kans in dit nieuwe dansavontuur. Het is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Leraar Dieter Vandeputte schopte het in 2015 al tot de top tien van 'So You Think You Can Dance' en behaalde een jaar later met zijn Life Compagnie de finale van Belgium's Got Talent.





Selectie

"Meedoen aan 'Dance as One' was echter een uitdaging van een heel ander kaliber", vertelt hij. "Synchroon dansen betekent dat je op technisch vlak alles zo veel mogelijk onder controle moet hebben. We konden daarbij gelukkig rekenen op de steun van onze choreografen Davy Desloovere en Frederik Devroe. In andere tv-programma's stond het verhaal meer centraal, maar deze keer staan techniek en precisie voorop en dat vergt toch een andere aanpak. We moesten eerst mee doen aan een selectie en hadden maar een paar weken om ons daar voor klaar te stomen. Die voorbereiding viel net in de examenperiode, waardoor we maar met zes dansers waren, terwijl het minimum aantal deelnemers voor de shows op acht lag. Gelukkig gaf de productie ons toch een kans."





Extra moeilijk

Team Life heeft drie choreografieën voor 'Dance as One' voorbereid. "We starten met 'In The Hall of the Mountain King', een streepje klassiek van Grieg. Daarna volgt een opgelegd nummer waar alle dansteams in die aflevering mee aan de slag moeten. De teams die na die twee rondes genoeg punten van de jury krijgen, mogen nog een derde nummer brengen. Ik mag nog niet verklappen of we daarbij waren, maar kan wel zeggen dat we op voorhand intensief geoefend hebben voor het geval we dat nummer zouden mogen brengen. Het gaat om een choreo waarbij iedereen - ook ik en Dylan, de enige andere jongen in de groep - op hakken dansen. Niet makkelijk, maar we vonden dat extra uitdagend. En uiteraard hoopten we dat de jury die extra moeilijkheidsgraad wel zou smaken."





Of Team Life zijn hakkendans al dan niet mag brengen, zie je morgen om 20.35 uur op vtm.