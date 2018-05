"Etiz-schoorsteen zeven meter langer" STAD WIL INDUSTRIEEL ERFGOED IN OORSPRONKELIJKE STAAT HERSTELLEN VALENTIJN DUMOULEIN

14 mei 2018

02u38 0 Izegem De stad heeft plannen om de schoorsteen van de oude Etiz-elektriciteitscentrale weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Dat betekent de oude distributiecabine er van afhalen en... de toren zeven meter hoger maken. Er is een beheersplan klaar in de hoop subsidies bij de Vlaamse overheid te verkrijgen.

"Industrieel erfgoed", zo omschrijven patrimoniumschepen Caroline Maertens en erfgoedschepen Kurt Himpe (beiden N-VA) de bekende schoorsteen op de elektriciteitscentrale. "Die toren is een van de symbolen van de roemrijke economische geschiedenis van onze stad en die willen we in ere herstellen", klinkt het onomwonden. "De centrale zelf dateert uit 1901. De schoorsteen stamt ook uit die tijd, maar een capaciteitsverhoging van de ketels in 1927 leidde twee jaar later tot de bouw van een grotere schoorsteen. Die prijkt nu nog altijd boven de centrale, maar er is in de loop der jaren het een en ander aan veranderd. Zo werd de 45 meter hoge schoorsteen in 1972 ingekort tot 38 meter en er kwam een 18 ton wegende betonnen cabine met liftkooi erbovenop. Bij de restauratie willen we terug naar het exemplaar van 1929 keren. Dat betekent de cabine verwijderen en de toren opnieuw zeven meter hoger maken. Ook de bekende wit-groen-blauwe strepen gaan er dan af en we keren terug naar het bakstenen uitzicht van vroeger."





De restauratie van de schoorsteen kadert in een groter beheersplan. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed en stadsgenoot Geert Bourgeois gaf in 2015 reeds een eerste aanzet met de wettelijke bescherming van de centrale en de schoorsteen.





Beheersplan klaar

"We hebben nu een beheersplan klaar om aan te tonen waar we met de toren en het gebouw heen willen", vertelt schepen Maertens.





Toeristische troef

"We willen een subsidie aanvragen en naast de restauratie van de schoorsteen passen we ook het gebouw aan de huidige normen van een huidig museum aan. Het huisvest de grootste stoommachine van het land en die is op afspraak te bezoeken. We zullen zorgen voor een ontvangstruimte, de toegankelijkheid optimaliseren en zorgen voor verwarming. Op die manier komt de stoommachine nog beter tot zijn recht en kan de site uitgroeien tot een toeristische troef voor de stad."





Van de schoorsteen een uitkijktoren maken is niet mogelijk. "We hebben dat onderzocht, maar omwille van veiligheidsredenen mag het niet", vertelt Himpe.





"Er is slechts één lift aanwezig en geen andere uitgang, wat het te gevaarlijk maakt. Spijtig, maar de schoorsteen blijft sowieso een mooi uithangbord voor de centrale."