"Eindelijk ontmoet tante mijn dochtertje" MELVIN DANKZIJ RADIOZENDER JOE HERENIGD MET FAMILIELID IN PORTUGAL VALENTIJN DUMOULEIN

24 mei 2018

02u42 0 Izegem Radiozender Joe heeft Melvin Top uit Izegem terug samen met zijn tante Sarah Slembrouck in Portugal gebracht. Het werd een emotioneel weerzien, met als hoogtepunt de eerste ontmoeting tussen Melvins dochtertje Naiyah en zijn lievelingstante.

Dankzij Joe-presentatoren Sven Ornelis en Anke Buckinx kon Melvin Top eindelijk zijn lievelingstante uit Portugal terugzien. Zij zorgden voor de hereniging in het kader van Radio Zonder Grenzen. "Ik koesterde al langer de wens om mijn lievelingstante eens terug te zien", vertelt Melvin (28).





"We schelen maar twaalf jaar en dus was ze eigenlijk meer een grote zus dan een tante voor mij. Vroeger heeft ze veel voor mij gezorgd en dat heeft een band geschept. Zij ruilde zeven jaar geleden ons land in voor Vila Chã, een gehuchtje van Covas in Portugal. Daar is ze een B&B begonnen. Rond de geboorte van ons zoontje Noah (3) is ze wel nog in ons land geweest en ook met Kerstmis 2016 hebben we elkaar nog even gezien, maar ons dochtertje Naiyah (11,5 maand) had ze nog niet ontmoet. Ik wilde haar dolgraag eens tonen. Eind vorig jaar was het bijna zo ver, maar door de grote bosbranden in Portugal is dat toen niet gelukt. Een deel van hun B&B is toen in brand gevlogen. Toen ik de oproep van Sven en Anke op radiozender Joe hoorde, heb ik geen moment getwijfeld en me meteen ingeschreven."





Liveshow

Met succes, want maandagnamiddag zat Sven met vriendin Tatjana (25), dochtertje en Joe-crew op het vliegtuig richting Portugal, waar ze 's avonds opgewacht werden door hun tante.





"Een emotioneel en bovenal intens moment", blikt Melvin terug. "Het was mooi om te zien hoe mijn dochtertje zich bij haar meteen op haar gemak voelde. We hadden al contact gehad via sociale media, maar een echte ontmoeting is toch helemaal anders. We hebben de hele avond bijgepraat en 's ochtends moesten we al om 4 uur opstaan want een uurtje later begon de liveshow van Sven en Anke. Die werd voor de gelegenheid vanuit het huis van mijn tante gepresenteerd."





Dankbaar

Tante Sarah genoot met volle teugen van de reünie.





"Het was een leuke, verrassende ontmoeting waar ik heel blij en dankbaar voor ben", blikt Sarah (40) terug. "Ik ben indertijd naar hier verhuisd voor het avontuur en het is hier ook rustiger en aangenamer leven dan in België. Vroeger was ik kok in het restaurant van mijn ouders, maar nu baat ik hier met mijn man Lode onze B&B uit. Die brand was even een tegenslag, maar ondertussen is alles heropgebouwd."





Ondertussen zijn er al plannen gesmeed voor een tweede reünie.





"Nu waren we nog geen 24 uur bij elkaar, maar ons zoontje kon niet mee en dus moesten we terug naar België. We hebben alvast de belofte gemaakt om die ontmoeting in de loop van volgend jaar nog eens over te doen."