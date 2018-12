"Dringend nood aan een kunstgrasveld" STAD BELOOFT BETERSCHAP VOOR 'ONBESPEELBAAR' TERREIN VV EK Redactie

14 december 2018

08u50

Bron: Redactie 0 Izegem Kan derdeprovincialer VV Emelgem-Kachtem zaterdag de buren van VC Ardooie ontvangen of gooien de weergoden opnieuw roet in het eten? Dat is de vraag nu het voorbije weekend de wedstrijd tegen Lendelede wegens wateroverlast onbespeelbaar was. De club wil nu zo gauw mogelijk een kunstgrasveld.

Het clubveld van VV Emelgem werd zaterdag herschapen in een modderpoel door een stortbui. Het water bleef in de vele putten staan. Sinds vorig seizoen ligt er nochtans een nieuw drainagesysteem onder, maar dat bracht niet het verhoopte resultaat. In combinatie met de hittegolven en droogte van deze zomer, waardoor het gras niet voldoende groeide, leidde dit tot een nauwelijks bespeelbare 'akker'. '"Het kan niet de droogte alleen zijn, want we hebben vier maanden het veld besproeid met water uit onze boorput", zegt voorzitter Ronny Ghillemyn. "Het veld werd ook heringezaaid en ik vermoed dat het daar is misgelopen. Dat is niet goed genoeg gebeurd."

Onaanvaardbaar

Trainer Geoffrey Barre is misnoegd. "De staat van ons veld is onaanvaardbaar zodat de stad toch dringend eens werk mag maken van ons terrein", liet hij reeds optekenen in onze sportkatern. "We waren vorig weekend de enige ploeg in heel de provincie van wie de wedstrijd werd afgelast. Dat zegt toch voldoende. Er viel deze week voorlopig niet te veel neerslag, zodat we toch hopen dat er zaterdag kan gespeeld worden, want anders is dat voor ons een ramp."

Voor de club is het duidelijk. "Er is dringend nood aan een kunstgrasveld. 'Grote broer' KFC Mandel United kreeg er reeds één van een half miljoen euro cadeau, maar wij blijven in de koude staan. Ik hoor dat er pas ten vroegste 2020 werk kan van gemaakt worden, maar wij ijveren er voor om die investering volgend jaar al te doen. Ze is broodnodig."

Voorlopige oplossing

De stad belooft beterschap. "We gaan deze week door een externe firma aarde laten opvoeren, prikken en rollen zodat de bestaande putten gevuld raken", zegt sportfunctionaris Francis Kerckhof. "Op die manier moet het water alsnog een goede afvoer in de ondergrond vinden. Het gaat om een tussentijdse oplossing en iets wat we nog het hele seizoen zullen moeten blijven opvolgen, in afwachting van grotere investeringen." Burgemeester Bert Maertens (N-VA) erkent het probleem. "Als tiener heb ik er nog gevoetbald en toen lag het er soms al als een 'pattatenveld' bij", zegt hij. "Het nieuwe drainagesysteem moest soelaas brengen, maar dat proberen we nu met enkele extra ingrepen op te lossen. In ons beleidsplan voor de nieuwe legislatuur is de komst van een kunstgrasveld voor VV Emelgem-Kachtem alvast opgenomen, al zal dat maar ten vroegeste voor 2020 zijn. In het budget voor volgend jaar zit enkel de afwerking van enkele lopende projecten. We vragen dus nog even geduld, maar we maken er werk van."