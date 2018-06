'De Rosten' doet Kachtem Ommegang heropleven 25 juni 2018

Feest in Kachtem afgelopen weekend. Dit dankzij Kachtem Ommegang, de festiviteiten rond de Sint-Jansverering.

Hoogtepunten waren onder meer de rostenworp, het verbranden van de St. Janstrossen van vorig jaar en het ophangen van de nieuwe exemplaren en de reuzenoptocht waarbij de kinderen Jan Pieter de Rosten, beter gekend als 'de rosten van Kachtem', gingen afhalen in de Sint-Vincentiusschool waar hij vrijdag z'n intrede maakte. "De kinderen zijn gek op 'de rosten'", zegt Geert De Paepe.





"Toen ik m'n kleindochter vrijdag ging ophalen moest ik onmiddellijk mee naar de reus. Maar dat is goed, want als we de jeugd mee hebben is de traditie van Kachtem Ommegang gegarandeerd. De laatste jaren zien we dat er weer meer en meer interesse is voor de feestelijkheden." (CDR)