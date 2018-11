"Concentratie scherp houden" BRECHT LALEMAN (MANDEL UNITED) KLAAR VOOR NIEUWE DERBY PHILIPPE BOUREZ

17 november 2018

02u21 0 Izegem Bij Mandel United staat het derbymodus terug aan. Na de gewonnen West-Vlaamse derby op Westhoek ontvangen de mannen van coach Lieven Gevaert zondag in Ingelmunster FC Gullegem en een weekje later staat het burenduel op SC Menen geprogrammeerd. Best leuke maar ook verraderlijke weken voor de leider en eersteperiodekampioen van de tweede amateurklasse A.

voetbal

tweede amateurklasse a

Brecht Laleman is aan een sterk seizoen bezig. "Het is mijn tweede seizoen bij Mandel United", weet de ervaren goalie van de fusieploeg.





"We zijn alvast aan een prima seizoen bezig, want we hebben toch al die eersteperiodetitel op zak. Die kwam er eerder onverwacht zodat dit alles nog wat mooier maakt. Na elf speeldagen staan we alleen aan de leiding, maar zijn de verschillen nog allemaal heel miniem. Er zitten in onze reeks heel wat stevige ploegen zodat de strijd voor de titel bijzonder open en boeiend zal blijven. Iedereen kan van iedereen winnen zodat alle topploegen wekelijks op hun hoede zullen moeten blijven. Dat geldt voor onze concurrenten, maar uiteraard ook voor ons. Verder zullen ook de rechtstreekse duels bijzonder cruciaal worden zodat het winnen van de toppers tegen Wijgmaal en Westhoek ons toch een extra injectie aan vertrouwen gaf. Tot dusver verloren we ook twee keer en dat waren de uittoppers bij Winkel Sport en Sparta Petegem."





Zondag opnieuw derbytime met de komst van FC Gullegem. "Altijd een moeilijk te bekampen opponent. Tevens een derby waar iedereen naar uitkijkt. Zeker en vast ook onze keeperstrainer Vandoorne en spelers Debouver, Seignez en Mulliez, die allen een Gullegems voetbalverleden hebben. En bij Gullegem speelt onze ex-ploegmakker Vansuypeene. Een leuke derbyconfrontatie in het verschiet alvast maar als leider moeten we voluit voor de overwinning gaan. Dit jaar zijn we een stevige thuisreputatie aan het opbouwen en dus moet Gullegem zondag ook voor de bijl. Blijven winnen is de boodschap, maar we beseffen dat we negentig minuten lang de concentratie op scherp zullen moeten houden om een 'accident de parcours' te vermijden."