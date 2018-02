"Brand heeft mijn dj-installatie verwoest" SLECHTZIENDE GIOVANNI (20) KAN PASSIE NIET MEER BEOEFENEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

28 februari 2018

02u40 0 Izegem "Mijn dure dj-installatie is helemaal verloren." De brand die de woning van een gezin in Oekene verwoestte, is ook voor zoon Giovanni Vancompenolle (20) een ramp. Muziek is immers zijn grote passie: de jongeman heeft een erfelijke ziekte, waardoor hij heel weinig ziet. "Ik heb hem naar buiten moet sleuren, anders was hij wellicht in de brand gebleven", zegt zijn mama Berlinda.

Dat de brand zondagavond zo goed als alles in het huis langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat heeft verwoest, bewijzen de foto's die het gezin de dag nadien nam. "We wilden kijken of we nog iets konden meenemen, maar jammer genoeg is alles volledig in vlammen opgegaan. Vooral voor onze zoon Giovanni is het een ramp", vertellen Rik Vancompenolle (53) en Berlinda Verfaillie (47). "Ik had heel wat van mijn spaarcentjes aan mijn muziek besteed", vertelt Giovanni. "Voor de piano betaalde ik zo'n 600 euro, de boxen waren 200 euro per stuk en mijn Ableton Push, waarmee je kan componeren, kostte 800 euro. Al dat dure materiaal is weg."





Opa

Muziek biedt Giovanni een welgekomen afleiding. De jongeman heeft retinitis pigmentosa, een erfelijke ziekte waardoor zijn gezichtsveld vermindert. "Dat is bij mij op mijn zes jaar begonnen. Normaal gezien is je gezichtsveld 180 graden, ik zie slechts 5 graden. Mijn opa, die ondertussen overleden is, had dezelfde ziekte. Extra pijnlijk is dat in de brand nog een gouden ring is gebleven die ik had gekregen van mijn opa."





Gered

Hoe groot de schade ook is, een troost is dat zondagavond niemand gewond raakte. Op het moment van de brand zat het gezin te eten in de keuken. Omdat ze plots geknetter hoorden, ging Rik kijken in de woonkamer. Daar zag hij dat de elektriciteitskast in brand stond. De vlammen sloegen al snel over naar het houten plafond. "Ik heb Giovanni op zijn kousen naar buiten gesleurd", zegt Berlinda. "Hij wist niet wat er gebeurde. Gelukkig was Giovanni niet alleen thuis in zijn kamer, anders was hij allicht in de brand gebleven. Ook onze papegaai en twee hondjes konden we op tijd naar buiten brengen." Voorlopig verblijft het gezin bij de dochter van Rik die in Izegem woont. "Hopelijk kunnen we snel terecht in een crisiswoning van het OCMW."





De eigenaar van de woning, een Bruggeling, liet al weten dat er niets anders op zit dan het huis in Oekene te laten slopen.