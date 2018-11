"Boek als eerbetoon aan werk van zusters" JOURNALIST EN FOTOGRAAF BELICHTEN KLOOSTERLEVEN IN REGIO CHARLOTTE DEGEZELLE

20 november 2018

02u26 0 Izegem Het kloosterleven verdwijnt in ijltempo in onze streek. Onze journalist Valentijn Dumoulein (33) en fotograaf Lodewijk De Decker (44) verdiepten zich in het fenomeen. Eindresultaat is het boek 'Zusters' en de bijhorende expo. "Kloosterlingen hebben heel wat betekend voor de maatschappij", aldus het duo.

Vlaanderen telde in 2000 nog 10.000 kloosterzusters. In 2017 was hun aantal al geslonken tot 4.000. Hoewel de zusters met uitsterven bedreigd zijn, zullen ze dankzij Valentijn Dumoulein, journalist bij deze krant, en Lodewijk De Decker nooit vergeten worden. Lodewijk opperde begin 2016 het idee om een fotojournalistiek werk over kloosterzusters te maken. "Die dames hebben een bijzonder keuze gemaakt en de meeste mensen weten weinig af van hun levens", zegt hij. In Valentijn vond hij z'n compagnon de route. "Ik wist niets over zusters, maar was geïntrigeerd door wat zich achter de kloostermuren afspeelt", aldus Valentijn. Het duo kreeg voor hun project praktische en financiële ondersteuning van erfgoedcel Terf.





Belangrijke rol

Zes maanden duurde het vooraleer enkele zusters overstag gingen. "Het was niet evident om hen te overtuigen. In sommige kloosters kwamen we tot driemaal over de vloer", aldus Lodewijk. "We kregen te horen dat we 30 jaar te laat waren. Dat veel zusters oud en ziek zijn nu. Daar zijn ze niet trots op." Het duo wilde vooral de belangrijke rol van de nonnen in de verf zetten. "Veel mensen zijn vergeten dat de zusters aan de basis van heel veel initiatieven in onze maatschappij lagen", pikt Valentijn in. "Denk maar aan het onderwijs, ziekenhuizen en rusthuizen. Zo konden we een eerbetoon aan hun werk brengen. Maar we schetsen ook een stukje geschiedenis. Niet enkel over de kloosterordes, maar in de verhalen van de zusters gaat het ook over de genocide in Rwanda, de Congolese onafhankelijkheidsstrijd en de Vietnamoorlog. En natuurlijk zijn er tal van anekdotes. Over zuster Cecile die op de barricades stond ten tijde van Leuven Vlaams, zuster Rose die pas in de jaren 80, toen je leven in het teken van je geloof stellen als vreemd werd beschouwd, binnentrad of zuster Dymphna die in het rusthuis waar ze werkte wekelijks met de dood werd geconfronteerd."





In totaal deden 15 zusters uit vijf kloosterordes hun verhaal. Over hun roeping, de eerste kloosterjaren, missiewerk in Congo maar ook over de toekomst. "De zusters waren bijzonder open. Het zijn dames van deze wereld, ze zijn allesbehalve naïef. Ze beseffen dat de ordes een eindig verhaal zijn, maar vinden troost in het feit dat hun werk veelal verdergezet wordt door leken. Ondanks hun aanvankelijke terughoudendheid zijn ze nu trots dat ze via het boek op een positieve manier naar buiten komen, hun verhaal kunnen brengen."





Zusters telt 128 bladzijden, kost 24 euro en is te bestellen via de Facebookpagina 'Zusters', bestelzusters@telenet.be of 0472/51.46.71. Je kan ook overschrijven op BE28 0631 7850 7620 met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. De expo is tot het eind dit jaar gratis te bezoeken in de Sint-Jozefskliniek.