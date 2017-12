"Blij dat familiezaak blijft bestaan" BAKKER IGNACE VINDT TOCH OPVOLGING JAAR NA KANKERDIAGNOSE VALENTIJN DUMOULEIN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u54 450 Repro Joke Couvreur Casini (22) , kleinzoon van Ignace, en zijn vriendin Amber (21) zullen een filiaal van Spillebeen openen in de bekende bakkerij Ignace in de Izegemse Baron de Pélichystraat. Izegem Een jaar geleden leek het doek over bakkerij Ignace definitief gevallen. Ignace Declercq (59) werd geconfronteerd met darmkanker en trok zich terug op Tenerife. Maar de zaak wordt nu toch verdergezet. In maart volgend jaar komt er een tweede filiaal van bakkerij Spillebeen uit Beitem. Kleinzoon Casini en zijn vriendin Amber zullen achter de toonbank staan.

Ignace en Rita vormden ruim 38 jaar het vertrouwde gezicht van de bakkerij in de Baron de Pélichystraat, maar in december vorig jaar besloot Ignace het rustiger aan te doen. "Er was al een eindje darmkanker bij mij vastgesteld en de dokters raadden me rust aan", vertelt hij. "Daarop besloten we de bakkerij te verkopen en naar Tenerife te verhuizen. We hebben naast de bakkerij wel nog een huis waar we om de drie maand nog eens een week naar terugkeren. Ondertussen laat ik me hier dan door een specialist onderzoeken. De ziekte is op dit moment gelukkig onder controle, al sukkel ik nu wel met mijn meniscus."





Joke Couvreur Ignace Declercq (60) en zijn vrouw Rita Van Meerhaeghe (65).

Cookie in the mix

Schoonzoon Tom Spillebeen en stiefdochter Saskia Noreilde hadden in Beitem al hun eigen bakkerij, Spillebeen, dus opvolging zat er niet meteen in. "Toch heeft onze 22-jarige zoon Casini nu beslist om met een bakkerij te starten", vertelt het koppel. "Hij werkt nu nog in een zaak voor bakkerijgrondstoffen en maakt bij ons in de bakkerij al wafeltjes die hij verkoopt onder de noemer Cookie in the Mix. Omdat bakkerij Ignace toch leeg stond, vonden we het des te toepasselijker om daar opnieuw van start te gaan, maar dan met een tweede filiaal van bakkerij Spillebeen." Casini, die de uitdaging met zijn vriendin Amber Bouttelgier (21) aangaat, ziet het alvast zitten. "In eerste instantie zullen wij brood vanuit Beitem verkopen en focus ik me op patisserie. In een latere fase zal ik ook in Izegem brood bakken. Dat ik op die manier toch een familiezaak verderzet, doet me uiteraard veel plezier. Ik heb altijd opgekeken naar het werk van mijn pepe en nu ga ik hier straks zelf aan de slag."





Bakkerstalent

De nieuwe bakkerij zou in maart volgend jaar opnieuw openen. "We boffen met zo'n bakkerstalent in de familie", zegt Ignace. "Mijn schoonzoon Tom werkte hier al op 14-jarige leeftijd als bakkersgast en nu zal ook mijn kleinzoon hier brood bakken. Ik ben verheugd dat de zaak op die manier toch verder leeft. Bovendien zullen de klanten het ook fantastisch vinden, want er was hier anders niet meteen een andere bakker in de buurt."