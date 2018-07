"Anderen met dit verhaal moed geven" YANA (18) SCHRIJFT ROMAN WAARIN ZE ONGEVAL EN REVALIDATIE VERWERKT VALENTIJN DUMOULEIN

25 juli 2018

02u31 0 Izegem Na een zwaar verkeersongeval op 12-jarige leeftijd koesterde Yana Vanoverberghe de droom om ooit een roman te schrijven. In tegenstelling tot wat de dokters dachten revalideerde ze veel beter dan verwacht. Met 'De ogen die elkaar vonden' schreef ze het ongeval en de gevolgen van zich af.

Yana raakte in mei 2012 levensgevaarlijk gewond bij een ongeval op de Korenmarkt. Ze was per fiets op weg naar school, maar aan de voet van de centrumbrug belandde ze tegen een wagen. Het meisje lag enige tijd in coma en had een zwaar hersenletsel. "De prognoses waren niet goed en de dokters dachten dat ik nooit meer een zelfstandig leven zou kunnen leiden", vertelt ze. "In de daaropvolgende jaren moest ik alles opnieuw leren, van wandelen tot spreken. Na een intensieve herstelperiode in het H.Hartziekenhuis in Roeselare revalideerde ik lange tijd in diverse centra. Eerst in het UZ Gent, later in Overleie in Kortrijk. Nu krijg ik nog kinesitherapie in een praktijk dicht bij huis. Het waren geen gemakkelijke jaren, maar ik kon gelukkig veel kracht putten uit de steun van mijn broer en (groot)ouders. Ik merkte ook dat ik mijn gevoelens makkelijk op papier kwijt kon. Na die intense revalidatieperiode begon ik vrij organisch te schrijven aan wat later mijn boek zou worden. Ik had al twee sprookjes, een pestverhaal en heel wat gedichten geschreven, wat uiteindelijk resulteerde in de start van het schrijven van mijn eerste roman."





Leven met beperkingen

Het boek heet 'De ogen die elkaar vonden' en vertelt een romantisch verhaal, maar geeft ook de moeilijkheden tijdens een revalidatie en het leven met beperkingen weer. "Dit boek was voor mij een manier om met de hele situatie om te gaan en meteen ook alles van me af te schrijven", gaat Yana verder. "Net als ik heeft hoofdpersonage Yenna al bijzonder veel meegemaakt voor haar leeftijd. Op een fuif ontmoet ze Noah waarvoor ze gevoelens krijgt. Noah en Yenna voelen een grote liefde voor elkaar. Elisabeth, die Yenna na haar ongeval vaak pestte, komt helaas terug tevoorschijn. Yenna worstelt hierdoor met haar gevoelens en zelfvertrouwen. Er zitten uiteraard biografische elementen in, maar er zijn ook heel wat zaken fictie. Zo had ik ervaring genoeg met revalidatie en leven na een ongeval om dit in een boek te verwerken, maar het liefdesverhaal is bijvoorbeeld niet echt gebeurd."





Signeersessie

Yana werkt samen met de Nederlandse uitgeverij Boekscout om haar roman uit te geven. Het boek kost 19,99 euro en is te bestellen via www.boekscout.nl. Op 25 augustus volgt een signeersessie in 't Sok in de Hogestraat 15 in Kachtem, waar het boek ook te koop zal zijn.