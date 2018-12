Inwoners kunnen gratis nadarhekken lenen tegen vuurwerktoeristen Toon Verheijen

19 december 2018

11u06 0 De vuurwerkgekte is weer volop bezig in de enclavegemeente waardoor de reeks vuurwerkwinkeltjes op Belgisch grondgebied weer gouden zaken doen. De twee gemeentebesturen lanceerden begin december al een reeks maatregelen om de overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk in te perken.

Toch krijgen de twee besturen kritiek vanuit de oppositie dat er niet genoeg gedaan wordt. “Een parkeerverbod, enkelrichting, maatregelen om het afval te verzamelen, een vuurwerkvrije zone op 31 december: ik denk dat we heel wat gedaan hebben”, zegt burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau. “Het is ook hoe iedereen ermee omgaat. De doelgroep werkt niet altijd mee. We hebben als gemeentebesturen nu eenmaal niet de mogelijkheden om 24 uren op 24 en zeven dagen op zeven politiemensen op straat te zetten om alles in de gaten te houden. We kiezen bewust enkele periodes uit waarin we nadrukkelijk aanwezig zijn. We weten dat deze periode altijd overlast met zich mee zal brengen. Er komen nu eenmaal héél veel mensen op een korte periode samen in een vrij klein gebied. Het zal uiteindelijk allemaal wel normaliseren.” Ook burgemeester Leo Van Tilburg beaamt dat. “We hebben wel degelijk het toezicht opgevoerd. Er zijn meer controles dan andere jaren. We hebben naar de buurtbewoners ook de mogelijkheid gegeven om gratis dranghekken te huren bij de gemeente om hun eigendom eventueel te beschermen.”