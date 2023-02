INTERVIEW. Vlaanderen wordt diverser dan ooit: “Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen voor lokale besturen”

Vlaanderen en Brussel zijn de afgelopen 30 jaar superdivers geworden. In 2020 had 25 procent van de inwoners in Vlaanderen een migratieachtergrond, in 1990 was dat nog maar 6,5 procent. Steeds vaker vind je die groep niet enkel in de stad, maar ook in de bredere rand errond. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas Superdiversiteit Vlaanderen, een onderzoek van Atelier Romain, hogeschool Odisee en KULeuven. Wat zijn de beweegredenen om naar daar te trekken? We vroegen dat en nog veel meer aan professor Dirk Geldof van hogeschool Odisee.