Inschrijvingen Sporteldag geopend Ben Conaerts

08 maart 2019

15u10 0

Vijftigplussers kunnen zich alvast weer inschrijven voor de jaarlijkse Sporteldag. Die vindt plaats op dinsdag 30 april in en rond de gemeentelijke sporthal.

De vijftigplussers kunnen naar goede gewoonte komen wandelen, fietsen en badmintonnen. Ook voor zumba, yoga, curvebowl, tafeltennis en kubb kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe sporten, zoals kalkeschiet en ‘drums alive’. Verder staat een infosessie rond de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek op het programma en kunnen deelnemers hun fysieke fitheid laten testen door het Sportelteam.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan via de website webshopaartselaar.recreatex.be. Voor meer info kan je contact opnemen via sport@aartselaar.be of tel. 03 877 49 03.