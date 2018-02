Zestien maanden cel voor invoer en uitgifte valse biljetten 20 februari 2018

02u31 0 Ingelmunster Een 25-jarige jongeman uit Ingelmunster liep bij verstek een effectieve celstraf van zestien maanden en een boete van 800 euro op voor invoer en uitgifte van valse biljetten van 50 en 20 euro. Zijn ex-vriendin uit Kortrijk kwam er zonder straf vanaf.

In de zomer van 2016 merkten de uitbaters van bakkerij Le Monde du Pain in Kortrijk op dat er valse biljetten van 50 euro in hun kassa zaten. Nazicht van de camerabeelden maakte duidelijk dat een kassierster van haar vriend Dzihat M. de briefjes ontving en niet door de detector voor vals geld haalde. Het zorgde ervoor dat ook zij voor de rechter moest verschijnen.





"Ik maakte een fout door de controle van de briefjes niet te doen, maar ik wist echt niet dat het om vals geld ging", klonk het oprecht bij het 20-jarige meisje. Ze smeekte de rechter geen straf op te leggen, om haar toekomst niet te hypothekeren. Ze besefte ondertussen wel dat ze wellicht naïef is geweest.





Dzihat M. bleef verder rommelen met vals geld, want op 14 mei vorig jaar betaalde hij in een café in Izegem nogmaals met een vals biljet. Telefonie-onderzoek maakte ook duidelijk dat hij zo'n 150 valse bankbiljetten vanuit Nederland invoerde. De rechter was streng voor de afwezige jongeman en mild voor zijn ex. Ze kwam er zonder straf vanaf. (LSI)