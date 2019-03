Zanger Chris Reilhof neemt café De Wante over: “Ik ga er af en toe ook zelf optreden” VDI

28 maart 2019

16u20

Bron: VDI 0 Ingelmunster Aan alle mooie liedjes komt een eind, maar in café De Wante blijft de muziek spelen. Uitbaters José en Nadine stoppen er omwille van gezondheidsredenen na dertien jaar mee, maar krijgen opvolging van zanger Chris Reilhof. Hij wil op termijn regelmatig shows organiseren waarbij hijzelf en andere muzikanten zullen optreden.

Café De Wante is al jaren een vaste waarde langs het kanaal Roeselare. Tal van verenigingen vinden er onderdak, waaronder twee schuttersclubs, een vinkenvereniging, toneelkring, kaartersclub en een breiclub. Ook Forza Lampaert, de supportersclub van de Ingelmunsterse wielrenner Yves Lampaert heeft er zijn thuisbasis.

Bloeiende werking

José Bourgeois (72) en zijn vrouw Nadine Decruw (67) stonden jarenlang paraat om hen te bedienen, maar daar komt nu een eind aan. “Door gezondheidsproblemen moet ik er vroeger dan gedacht mee stoppen, anders deed ik nog tien jaar verder”, vertelt José. “We begonnen 27 jaar met café houden in het vroegere ACW-lokaal De Drie Koningen in de Stationsstraat, dat ondertussen is afgebroken. In 2005 maakten we de oversteek naar café De Wante, waar ook een feestzaal bijhoort. We hebben een bloeiende werking. Zo komt er op maandagnamiddag een breiclub langs en op donderdag is er hier een vaste dansnamiddag die bij heel wat mensen in de smaak valt.”

Het koppel verhuist, maar niet zonder dat er dit weekend nog een afscheidsfeestje op het programma staat. “Het zal raar doen om er mee te stoppen, want we zijn die late uren al jaren gewend”, vertelt Nadine. “Ik bewaar vooral zeer mooie herinneringen aan het feest dat hier losbarstte toen Yves Lampaert Belgisch kampioen wielrennen werd.”

Shows

De zaak wordt vanaf 1 april overgenomen door zanger Chris Reilhof (49) en zijn partner Isabelle Plovie (42) uit Zwevezele. “Ik combineerde mijn zangcarrière jarenlang met een koerierbedrijf, maar toen ik de kans kreeg om De Wante over te nemen heb ik niet lang getwijfeld”, vertelt hij. “Dit is een fantastische kans om ons leven een andere wending te geven en op zangvlak zal het uiteraard ook wat voordelen met zich mee brengen. Zo is het de bedoeling dat ik hier regelmatig zelf op de planken sta en ik ken genoeg andere zangers zodat we hier regelmatig shows kunnen organiseren.” De zanger heeft ook een nieuwe single uit die – toepasselijk genoeg - ‘Het is voorgoed voorbij’ heet.

Het koppel wil voor het overige niet al te veel aan De Wante veranderen. “Het café heeft een trouw cliënteel en heel wat verenigingen die er hun thuisbasis van maakten. We willen dat in ere houden”, zegt het duo. “Ook de succesvolle dansnamiddagen verdwijnen niet. Voor ons is het een nieuwe uitdaging en we gaan ons even moeten inwerken, maar we zien dit helemaal zitten. Eind april volgt er nog een officieel openingsfeest.”

Chris is daarmee niet de enige zanger die een eigen horecazaak uitbaat. In Meulebeke doet Michael Lanzo met Den Toerist hetzelfde en recent opende showbizzkoppel Twilight een eethuis op de Roeselaarse Grote Markt.