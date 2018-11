Yves Lampaert daagt leerlingen uit om fluohesje te dragen 23 november 2018

Hoog bezoek in de Onze-Lieve-Vrouwschool. Belgisch kampioen wielrennen Yves Lampaert, oud-leerling van de school, werd niet alleen per fiets van z'n ouderlijke boerderij naar de school begeleid door de leerlingen van de tweede en derde graad. Bij aankomst werd hij er door een erehaag verwelkomd. Een indrukwekkende ontvangst voor een kersverse peter. "Met een filmpje gemaakt vanop zijn hotelkamer, tijdens het WK ploegentijdrit afgelopen september, kondigde Yves aan dat hij het peterschap van de fluoactie in onze school op zich wilde nemen", vertelt waarnemend directeur Bruno Six. Hij beloofde ook langs te komen."





Tijdens het bezoek werd Lampaert in de bloemen gezet voor zijn sportieve prestaties en bedankt voor het opnemen van het peterschap. Hierdoor kunnen kinderen die frequent hun fluohesje dragen bijvoorbeeld een gepersonaliseerd fluojas met foto en handtekening van de kampioen winnen. Maar Yves schotelde de kinderen ook twee uitdagingen voor.





"Kleuters, maak zelf een banner die aanzet tot meer verkeersveiligheid en hang die op aan de schoolpoort. Leerlingen van het lager, jullie daag ik uit om dit schooljaar samen evenveel kilometers te fietsen als ik in wedstrijden."





