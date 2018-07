WK doet kassa's rinkelen TOT VEERTIG PROCENT MEER OMZET DANKZIJ RODE DUIVELS VALENTIJN DUMOULEIN EN CHARLOTTE DEGEZELLE

09 juli 2018

02u37 0 Ingelmunster De horeca boert goed dankzij het WK. Wie een match van de Rode Duivels uitzendt, is zeker van een vol huis en mag aan de lopende band pintjes tappen. Met de halve finale in het vooruitzicht, spreekt de horeca al van veertig procent meer omzet.

Tijdens het WK bekijken vrienden graag samen de wedstrijd. Op café of groot scherm. En daar hoort de heilige voetbaldrievuldigheid - bier, frieten en hamburgers - bij. Het zijn dan ook hoogdagen voor de horeca. Het WK-dorp op het Roeselaarse Polenplein lokt vlot achtduizend mensen "Het is een echte voltreffer", glundert Martin Vanslambrouck, zaakvoerder van De Vagant en een van de trekkers van het WK-dorp. "Vrijdag moest het plein zelfs afgesloten worden omdat de maximumcapaciteit bereikt was. Daarom nemen we dinsdag de nadars tussen het plein en de strook voor de horeca weg. Ook de afterparty's in De Vagant zijn een topper. Op het sluitingsuur moesten we telkens nog honderd mensen vragen om te vertrekken."





Het bier vloeit dus rijkelijk en de kassa's rinkelen. "We spreken niet over vaten, maar over tankwagens bier", lacht Martin. "Duizenden liters. Het WK maakt onze zomer goed. Straks is het (bouw)verlof en dan zit Roeselare op zijn gat, maar onze maand juli is nu al gemaakt. Voor ons part is er elk jaar een WK."





Kermis verhuizen

Het Ingelmunsterse WK-dorp heeft vrijdag vijfduizend Rode Duivel-fans gelokt, of een op twee Ingelmunsternaars dus. "Waanzinnig", reageert Francis Vandeputte van café Biljart Palace, die samen met collega-horecazaken de bar uitbaat. "Het aantal toeschouwers gaat bij elke match in stijgende lijn. Ik schat dat we dertig tot veertig procent meer omzet draaien. " Het dorp werd ook steeds groter. "Maar we zitten aan onze limiet, tenzij we de kerk verplaatsen" lacht burgemeester Kurt Windels (De Brug). "Volgend weekend gaan we de kermiskramen voor het gemeentehuis zetten, zodat het WK-dorp kan blijven staan voor de finale of de troostfinale."





Meer vaten bier

Voor zomerbar Bar Trésor in Rumbeke is het WK een godsgeschenk. Vrijdagavond zagen zevenhonderd voetbalfans er onze Duivels de Brazilianen inmaken. "Op een doordeweekse vrijdag verwelkomen we vanaf 21 uur driehonderd tot driehonderdvijftig mensen", vertelt organisator Francis Claeys. "Maar vrijdag arriveerden ze al rond 19.30 uur en bleven ze plakken. We verkochten negentien vaten bier. Als je weet dat het anders om zeven tot negen vatten gaat, is de impact van het WK duidelijk. Globaal zal het ons een extra omzet van dertig procent opleveren."





Ook de gewone cafés profiteren mee. In het Roeselaarse café De Elleboog tappen ze op matchdagen van onze tricolore trots pintjes aan één euro. En dat loont. "Vooral de supplementdagen zijn mooi meegenomen. Onze Duivels speelden al eens op een maandag, een dinsdag en een donderdag en straks weer op een dinsdag. Op die dagen merken we echt wel het verschil."