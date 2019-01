Winterverhaaltjes in de bib VDI

11 januari 2019

16u33

Bron: VDI 0

Op woensdag 16 januari kan je om 18.30 uur genieten van een gezellig winterverhaal in de bib. Kinderen van 2,5 tot 9 jaar zijn welkom. Trek gerust je winterpyama aan en breng je knuffel en een kussen mee. Wie er bij wil zijn kan zich gratis inschrijven via bibliotheek@ingelmunster.be of 051/32.14.65.