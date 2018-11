Willem Vermandere in Cultuurfabriek 15 november 2018

De organisatoren van het Labadoux-festival brengen op zaterdag 8 december Willem Vermandere naar de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat 4. De West-Vlaamse bard staat er met 'Alles gaat over' om 20 uur op de planken. De deuren openen om 19 uur. Tickets in voorverkoop kosten 15 euro en 20 euro aan de deur. Tickets zijn te verkrijgen via tickets@labadoux.be. De opbrengst van het optreden gaat naar een goed doel. (VDI)