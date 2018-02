Wilfried Vanacker stopt met politiek 15 februari 2018

02u29 0 Ingelmunster Schepen van sport, leefmilieu, openbare werken en nutsvoorzieningen Wilfried Vanacker stapt eind dit jaar uit de politiek. Hij komt straks niet langer op voor de politieke partij De Brug, waar hij als onafhankelijke onderdak vond.

Het is, na Rob Kindt, al de tweede schepen die straks plaatsmaakt voor een jongere kandidaat.





"Ik ben 62 jaar en zou het voortaan graag wat kalmer aan doen", vertelt Wilfried. "Ik ben op mijn veertiende beginnen werken en heb straks een carrière van 48 jaar achter de rug. Dan lijkt het me logisch dat ik aan wat verdiende rust toe ben en wat gas terug wil nemen."





Strubbelingen

Wilfried startte zijn politieke loopbaan in 1994 bij de toenmalige SP en werd gemeenteraadslid. In 2000 raakte hij herverkozen, maar later ging hij door interne strubbelingen als onafhankelijke zetelen. In 2006 vond hij onderdak bij De Brug. In 2012 kon Vanacker na achttien jaar oppositie een schepenambt bekleden.





"Een mooie tijd waarin we veel konden verwezenlijken", vindt hij. "Er vonden veel wegenwerken plaats, er werden bufferbekkens aangelegd en op sportvlak is onder andere werk gemaakt van een Finse piste. Ik blik dus tevreden terug. Nu wil ik vooral tijd voor mijn kleinkinderen en familie maken." (VDI)