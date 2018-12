Whisky proeven in de kasteelkelder VDI

17 december 2018

10u10

Bron: VDI 0

Op donderdag 20 december gaat radiomarathon Studio Kontrabas van start. Een groep presentatoren draait in het kader van de Warmste Week opnieuw 72 uur plaatjes en dat doen ze voor vier goede doelen. In de marge vinden tal van acties plaats die het initiatief steunen. Zo organiseren de Vrienden van de Schone Col die avond een bierproeverij in de kasteelkelder van Ingelmunster, maar daar zijn geen tickets meer voor beschikbaar. Op vrijdag 21 december kan je om 20 uur wel acht verschillende whisky’s komen proeven in de kasteelkelder. Whiskyclub The Young Smugglers organiseren de proefavond. Ze nemen je mee in de wereld van de single malts, cask strengths, independent bottlers en peated malt.



Tickets via het FB-evenement Whisky tasting at The Castle.