Werkstraf na schedelbreuk bij discotheekganger 26 juni 2018

Bijna drie jaar nadat hij aan discotheek Verso in Ingelmunster een andere bezoeker een schedelbreuk sloeg, moet een 26-jarige man uit Wervik een werkstraf van 85 uren uitvoeren en een boete van 300 euro betalen. Dat besliste de rechter in Kortrijk. "Zinloos geweld, gewoon omdat iemand raar keek naar hem", zei de openbare aanklager. Het slachtoffer had niet alleen een schedelbreuk, maar ook enkele bloedingen in de hersenen. Uiteindelijk herstelde hij toch goed. "Het was een groepje van vier à vijf personen dat dronken, verbaal agressief en racistisch was", verdedigde Moussa C. zich. Volgens hem lokte het slachtoffer de slagen uit en reageerde hij instinctief. Hij voerde na een veroordeling in 2011 in Ieper al eens een werkstraf uit.