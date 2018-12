Werknamiddagen in natuurreservaat Mandelhoek VDI

03 december 2018

Na een geslaagde Dag van de Natuur zal natuurpunt De Buizerd tijdens de volgende weken en maanden nog heel wat beheerswerken in natuurreservaat De Mandelhoek uitvoeren. Op zaterdagen 8 en 15 december is iedereen welkom op een van de werknamiddagen en dat van 13.30 tot 16 uur. Vooral hakhoutbeheer en maaien, hooien en allerhande kleinere werken staan op het programma. Wie langs komt, neemt best aangepast schoeisel en werkhandschoenen mee. Het is ook nog steeds mogelijk de nieuwe Natuurpunt-kalender voor 2019 aan te kopen. Daarop staan 13 mooie natuurfoto’s van bekende natuur- en landschapsfotografen. Meer info via info@debuizerd.be of 0475/36/59.55.