Werken Oostrozebekestraat voor op schema VDI

10 april 2019

16u03

Bron: VDI 0 Ingelmunster De grote werkzaamheden in de Oostrozebekstraat zijn aan de tweede van hun vier fases toe, maar nu al staat vast dat ze vlotter dan verwacht lopen. Er is een voorsprong van twee tot drie maanden.

Er vinden niet alleen rioleringswerken in de belangrijke verbindingsweg plaats, maar er worden ook (ver)nieuwde nutsleidingen aangelegd, het wegdek krijgt een nieuwe asfaltlaag en er komen gescheiden fietspaden. De eerste fase van ’t Vliegend Paard tot aan de Fortstraat is al achter de rug. Nu is de aannemer bezig met fase twee, de linkerkant van de weg van ’t Vliegend Paard tot aan het laagste punt van de Oostrozebekestraat ter hoogte van de Fortstraat waar de beek loopt. Fase drie en vier bestaan uit werken vanaf de Fortstraat tot aan de rotonde met de Ringlaan en volgen nog. Tijdens de werken zijn al twee obussen opgegraven, maar gevaar voor omwonenden was er niet. DOVO kwam de springtuigen ophalen.

De vermoedelijke einddatum van de werken is volgens de laatste stand van zaken september of oktober. Tijdens het Labadoux-festival zal de Wantebrug opnieuw voor alle verkeer afgesloten zijn en er zal opnieuw een omleiding gelden. Dit najaar moeten ook opbouw van de nieuwe Dorpsbrug achter de rug zijn. Eens dat gebeurd is, kan ook de rotonde aan de Ringlaan en Oostrozebekestraat aangepakt worden.