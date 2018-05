Vzw Trage Wegen: "1 mei-bedevaart kon veiliger" 03 mei 2018

De 1 mei-bedevaart trok dinsdag vanuit Ingelmunster naar de Dankkapel in Meulebeke. Via de drukke Meulebekestraat en niet via oude voetwegen en dat zint de vzw Trage Wegen niet.





"Deze route is een totaal overbodig risico", menen Dani Nolf en Mike Van Acoleyen van de vzw Trage Wegen. Vanuit Ingelmunster loopt er quasi in een rechte lijn een voetweg doorheen de velden richting de Dankkapel. Dit heet nog het Lampettenstraetje, wat verwijst naar de lampetten - een soort peklamp - die bedevaarders indertijd gebruikten om hun tocht te verlichten. We ijveren al tien jaar voor het volledig herstel van dit netwerk, dat op sommige plaatsen omgeploegd of ontoegankelijk gemaakt werd. De heropening van dit wegenstelsel is aangekondigd, maar in de praktijk zien we hier niets van en dat is doodjammer. We vragen alle politieke partijen dan ook aandacht voor het Lampettestraetje."





Burgemeester Kurt Windels (De Brug) bevestigt dat de weg in een beleidsvisie vermeld staat al 'open te stellen'.





"Maar een concrete timing is nog niet bekend en we focussen ons eerst op trage wegen binnen de wijken, zoals het project Bruinbeek waar binnenkort een soort binnenring voor fietsers en voetgangers start", aldus Windels. (VDI)