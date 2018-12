Vrouw (81) wordt onwel, belt vriendin maar sterft voor hulp komt VHS

21 december 2018

In haar woning langs de Beneluxstraat in Ingelmunster is vrijdagavond de 81-jarige Lydia Keirse overleden. De vrouw voelde zich plots onwel en besloot om een vriendin te bellen. Toen die rond kwart voor acht ter plaatse kwam en aanbelde, deed niemand de deur open. Daarop verwittigde de vriendin de hulpdiensten. De brandweer snelde ter plaatse om zich een toegang tot de woning te forceren. Ook een ziekenwagen en MUG-team repten zich naar Ingelmunster. Voor Lydia Keirse kwam echter alle hulp te laat. Volgens de politie stierf de dame op leeftijd een natuurlijke dood.