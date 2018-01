Vrijwilligersbeurs in het JOC 02u29 0

Op woensdag 17 januari is er tussen 16 en 17.30 uur een vrijwilligersbeurs in het ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3 een vrijwilligersbeurs. Wie als vrijwilliger zijn steentje wil bijdragen kan er kennis maken met verschillende vrijwilligerswerkingen van het gemeentebestuur en het Sociaal Huis. Zo kan je op basis van je eigen interesses ontdekken waar je als vrijwilliger je steentje kan bijdragen. (VDI)