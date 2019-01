Vrijwilligers Natuurpunt nemen knotwilgen onder handen Sam Vanacker

12 januari 2019

15u38 0 Ingelmunster Zaterdagnamiddag staken vrijwilligers van Natuurpunt De Buizerd de handen uit de mouwen in de Dossestraat. Vijftien uit de kluiten gewassen knotwilgen werden er gesnoeid. De gesnoeide spillen worden straks gratis uitgedeeld en heraangeplant.

Het is inmiddels al het vijfde jaar op rij dat De Buizerd zorgt voor het kortwieken van de bomen. Dat doen ze in het kader van de provinciale campagne Bewilg Het Landschap. Voorzitter Hendrik Debeuf legt uit: “Dat is een actie van het Stad-Land-schap waarbij in Midden West-Vlaanderen gratis wilgenpoten uitgedeeld worden. De takken die we hier vandaag snoeien, zorgen zo straks voor nieuw leven in weides en tuinen. Knotwilgen bieden per slot van rekening heel wat voordelen. Ze zorgen dat drassige weilanden droger worden, bieden een schuilplaats aan dieren en insecten, houden oevers op hun plaats vast en verfraaien het landschap.”

De actie belooft opnieuw een succes te worden, want de voorbije vier seizoenen werden er in Midden West-Vlaanderen maar liefst 3.167 wilgenpoten gratis uitgedeeld. Vanaf half januari kunnen vers gesnoeide wilgenpoten opgehaald worden op verschillende locaties in Staden, Lichtervelde, Meulebeke, Roeselare, Hooglede, Tielt, Ingelmunster en Izegem. Bestellen kan via www.westvlaamsehart.be/bewilghetlandschap.