Vrijwilligers gezocht voor zwerfvuilactie VDI

05 maart 2019

18u46

Bron: VDI 0

De gemeente Ingelmunster organiseert op zaterdag 23 maart een grote zwerfvuilactie. Die kadert in de nationale opruimactie Grote Lenteschoonmaak van Mooimakers.be. Vrijwilligers die willen mee helpen, zijn welkom. Verzamelen om 9 uur op het Marktplein. De gemeente stelt materiaal beschikbaar, van fluohesjes en handschoenen tot grijptangen en vuilniszakken. Alle vrijwilligers krijgen na afloop een drankje. Inschrijven kan nog tot en met 15 maart via milieu@ingelmunster.be of op 051/33.74.32.