Vrienden organiseren benefiet voor Bart (41), die lijdt aan zeldzame spierziekte: “Soms voelen zelfs regendruppels aan als naalden” Valentijn Dumoulein

09 april 2019

15u26

Bron: Valentijn Dumoulein 4 Ingelmunster Bart Gevaert (41) kampt sinds twee jaar met dunnevezelneuropathie (DVN), een zeldzame spierziekte die de zenuwen aantast. Daardoor krijgt hij om de haverklap pijnklachten en moest hij zijn werk noodgedwongen opzeggen. Vrienden organiseren op 1 juni een benefiet voor hem, zodat hij een rolstoel kan aankopen.

“Ik had een goede job als onderhoudsmecanicien, begint Bart zijn verhaal. “Helaas ben ik daar van de ene dag op de andere moeten stoppen. Op 17 januari 2017 was ik voor mijn werk op verplaatsing tot ik plots trillingen in mijn armen en benen voelde. Eerst dacht ik nog aan hartproblemen. Als baby lag ik na de geboorte nog een half jaar in het ziekenhuis, omdat ik een openhartoperatie had moeten ondergaan en tien jaar geleden kreeg ik nog een hartfalen. De pijn bleef echter maar duren en manifesteerde zich ook in de nek en bovenarmen.”

53 lotgenoten

Er volgde twee jaar van onderzoeken en knagende onzekerheid. “De artsen vonden niet de juiste diagnose, tot ik in november vorig jaar in het UZ Leuven te horen kreeg dat het om DVN gaat”, vervolgt Bart. “Blijkbaar hebben maar 53 op de 100.000 mensen die spierziekte. Dat was voor mij een dubbel moment. Eindelijk wist ik wat ik had, maar de dokter zei er meteen bij dat het niet te genezen is en dat ik er mijn hele leven mee zou kampen.”

Pijn

De spierziekte beschadigt de uiteinden van zenuwen, die instaan voor zaken zoals tastzin, temperatuurgevoel, maar ook zweten en de bloeddruk. “Negentig procent van mijn lichaam voelt daar de gevolgen van”, zegt Bart. “Ik moet nu met een wandelstok lopen of ik zou omvallen en met mijn linkeroog zie ik maar zeer wazig meer. Op andere momenten kan ik na een bepaalde handeling heel veel pijn in mijn armen, benen of nek krijgen. Op een slecht moment voelen regendruppels op mijn huid zelfs als naalden aan. Ik moet dus vaak binnenshuis blijven. Ga ik eens mee naar de supermarkt of op bezoek, dan is de kans groot dat ik nadien ergens pijn heb. “

Sociale leven valt stil

Er zijn gelukkig medicijnen op de markt die de pijn onderdrukken en de ziekte is erkend. “Maar je sociale leven valt er helemaal van stil”, zucht Bart. “Je kan aan mij ook niet zien dat ik die ziekte heb, waardoor kwatongen beweren dat er niks met mij scheelt. Maar ik zou niets liever doen dan weer gaan werken. Ik hoop – wellicht tegen beter weten in – toch nog een paar uur per week te kunnen werken.” Bart heeft samen met zijn vrouw Sofie 3 kinderen: Stien (17), Mauro (12) en Noortje (6). Ook zij zagen het gezinsleven de voorbije twee jaar veranderen. “Het is voor iedereen een aanpassing geweest, maar ze steunen me door dik en dun”, zegt Bart. “Er zijn nachten dat ik de trap niet op raak en noodgedwongen beneden moet slapen en ze weten dat. Ook uitstappen maken is zeer moeilijk, maar ze gaan er desondanks goed mee om. De ziekte is gelukkig niet genetisch en daar ben ik heel blij om.”

Kippenfestijn

Naast zijn gezin krijgt Bart ook steun van vriend Geert Arteel. Die organiseert op zaterdag 1 juni vanaf 18 uur een benefietavond met kippenfestijn in de Europahal in Tielt. “In Ingelmunster vonden we geen geschikte zaal”, zegt Bart. “Mensen kunnen er kip aan het spit, frietjes en groenten eten. Op die manier hoop ik de medische kosten te dekken. Ik wil ook graag een rolstoel aanschaffen, want met een wandelstok alleen lukt het niet altijd meer.” Kaarten kosten 13 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Bestellen kan via 0468/12.55.99.